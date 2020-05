Neu bei Netflix: Diese 39 Filme und Serien retten euer Wochenende

Netflix hat in den vergangenen Tagen einige spannende Filme und Serien in seinen Katalog aufgenommen. Wir stellen euch wie jede Woche die Highlights vor.

Ein weiteres Wochenende steht vor der Tür - dank Feiertag sogar ein verlängertes. In den vergangenen Tagen hat Netflix fleißig sein Angebot aufgestockt, sodass wir uns über spannende Filme und Serien freuen können. Nachfolgend findet ihr alle frisch in den Katalog aufgenommenen Titel.

Darüber hinaus haben wir auch die Neustarts vom 1. Juni dazugepackt, damit ihr auch schon wisst, was am Pfingstmontag auf Netflix los ist. Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Die 5 besten Filme auf Netflix im Video zusammengefasst:

Die 5 besten Netflix-Filme

Late Night mit Mindy Kaling und Emma Thompson in der Hauptrolle dürfte der größte neuste Film sein, den Netflix diese Woche zu bieten hat. Dazu kommen einige tolle Katalogtitel, die zwar schon etwas älter, jedoch nach wie vor sehenswert sind - etwa Alfonso Cuaróns Sci-Fi-Meisterwerk Children of Men oder der fantastische Inglourious Basterds von Quentin Tarantino.

Unser Herz schlägt außerdem für Michael Manns Miami Vice-Film mit Colin Farrell und Jamie Foxx. Ein bisschen Filmgeschichte ist auch dabei: Sowohl Alfred Hitchcocks Psycho als auch das Remake von Gus van Sant finden sich bei Netflix wieder. Ab dem 1. Juni stößt der (bisherige) Abschluss der neuen Planet der Affen-Trilogie dazu.

Neue Filme bei Netflix in dieser Woche

Neue Filme ab dem 1. Juni 2020 auf Netflix:

Bei den Serien hat diese Woche vor allem ein Netflix-Start für Aufsehen gesorgt: Snowpiercer. Basierend auf der gleichnamigen Comicvorlage und dem Kinofilm von Joon-ho Bong kämpfen sich Jennifer Connelly und Daveed Diggs ihren Weg durch die engen Zugabteile, während um sie herum die Welt untergeht. Zudem meldet sich Steve Carell mit seiner ersten Comedy-Serie seit The Office zurück.

Neue Serien bei Netflix in dieser Woche

Neue Serien ab dem 1. Juni auf Netflix:

Keeping up with the Kardashians

Gotham, Staffel 5

Below Deck

Married to Medicine

The Real Housewives of New York

Angels of Death

Bad Banks, Staffel 2

My Shy Boss

Revolutionary Love

Dear My Friends

Diese Woche wurde zudem ein neues Comedy-Special veröffentlicht: Hannah Gadsby: Douglas. Schon der erste Netflix-Gig von Hannah Gadsby wurde kontroverse diskutiert. Nun könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie die Zugabe ausgefallen ist.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Lohnt sich Snowpiercer bei Netflix?

Mit Snowpiercer gibt es eine neue aufwendige Science-Fiction-Serie bei Netflix. In diesem Streamgestöber-Check erfahrt ihr, was euch in der Produktion erwartet.

Wie im Kinofilm rast auch in der Serie ein Zug über eine zugefrorene Erde. Die letzten Menschen leben in einer brutalen Klassengesellschaft. Max und Jenny sprechen im Check über die Grundidee der Serie und die Unterschiede zum Film.



Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?