Neu bei Netflix: Diese 39 Filme und Serien retten euer Wochenende

In dieser Woche ist das Angebot bei Netflix wieder stark gewachsen. Unter anderem gibt es neue Rick and Morty-Folgen sowie Wasp Network mit Penélope Cruz

Draußen steigen die Temperaturen, doch Netflix bemüht sich auch in dieser Woche, seine Abonnenten ans heimische Sofa zu fesseln. So erwartet und am heutigen Freitag zum Beispiel mit Wasp Network der neue Film von Olivier Assayas, der zuvor schon Kristen Stewart auf eine Geister-Odyssee in Personal Shopper schickte.

Dieses Mal hat er sich Hochkaräter wie Penélope Cruz und Gael García Bernal vor die Kamera geholt, um nach wahren Begebenheiten die Geschichte der so genannten Miami Five zu erzählen. Dabei geht es um fünf Kubaner, die vom nationalen Geheimdienst ausgebildet und schließlich in den USA inhaftiert wurden. Zusammen bildeten sie das Agenten-Netzwerk Wespen.

Neu bei Netflix: Seht den Trailer zu Wasp Network!

Wasp Network - Trailer (English) HD

Daneben beschert uns Netflix endlich auch die 4. Staffel von Rick and Morty, wobei 5 Folgen allerdings noch fehlen. Diese dürften innerhalb des verbleibenden Jahres nachgereicht werden. Wir rechnen mit etwa 4 Monaten Wartezeit. Wer sich hierzulande schon vorher auf den neusten Stand bringen will, ist bei Sky an der richtigen Adresse.

Rick and Morty Staffel 4 komplett bei Sky Zum Deal Deal

Diese Woche bei Netflix: Besondere Highlights

Auch unangekündigt hat Netflix in dieser Woche einige Highlights in seine digitale Bibliothek gepackt. Besonders empfehlenswert aus diesem Schub ist vor allem der Jim Carrey-Klassiker Die Truman Show.

Im Bereich Serien erwartet uns derweil die 2. Staffel von The Politician von Schöpfer Ryan Murphy (American Horror Story) rund um einen ambitionierten und intriganten Schüler, der eines Tages der Präsident der Vereinigten Staaten sein will. Mit ihren satirischen Elementen spricht die Geschichte aber keineswegs nur ein jugendliches Publikum an.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Natürlich gilt auch in dieser Woche wieder: Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da häufig noch am Wochenende Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht offiziell von Netflix angekündigt wurden.

Podcast für Netflix-Abonnenten: Die besten Animationsserien für Erwachsene

South Park oder Family Guy? Rick and Morty oder BoJack Horseman? In dieser Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - dreht sich alles um die besten Animationsserien für Erwachsene.



Jenny, Max und Hendrik sprechen über die Klassiker aus den 90ern mit ordentlich Nostalgie-Potenzial, aber auch die Animations-Highlights aus den letzten Jahren - ausgenommen sind Anime. Diskutiert werden unter anderem Final Space, Love, Death & Robots und Undone.

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?