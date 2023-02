Neu bei Netflix: Dino-Blockbuster, DC-Spektakel und 11 (!) neue Serien

Bei Netflix könnt ihr diese Woche wieder viele neue Titel streamen. Diesmal gibt es gleich 11 neue Serien-Starts und Blockbuster wie Jurassic World und Wonder Woman 1984.

Bei Netflix kommen diese Woche vor allem Serien-Fans voll auf ihre Kosten. Gleich 11 brandneue Serien nimmt der Streaming-Dienst neu ins Angebot. Selbst geübte Binge-Profis dürften hier kaum noch hinterherkommen.

Film-Fans können sich dagegen über Action-Highlights in Form von Die Bourne Identität und Mission: Impossible 3 sowie Blockbuster-Knaller wie die Jurassic Park-Trilogie, Jurassic World und Wonder Woman 1984 freuen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Wonder Woman 1984:

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

10 Jahre Netflix-Originals: Diese Serien haben den Streaming-Dienst definiert

Vor zehn Jahren veränderte Netflix die Serienwelt mit der Veröffentlichung von House of Cards für immer. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert?

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.



