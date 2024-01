Neu bei Netflix: Ein endlos unterhaltsamer Abenteuerfilm mit Daniel Radcliffe als Psycho-Milliardär

Bei Netflix gibt es jetzt einen extrem kurzweiligen Abenteuerfilm zu sehen. Daniel Radcliffe spielt dort einen exzentrischen Milliardär, der von der Suche nach einem Schatz besessen ist.

Wenn Harry Potter ertrinkt, wirft ihm Daniel Radcliffe eine Hantel zu. So wirkt es jedenfalls bei manchen Rollen des Schauspielers, mit denen er sich tonal offenbar möglichst weit vom Fantasy-Franchise entfernen wollte. Nach skurrilen Auftritten in Horns oder Swiss Army Man spielte er 2022 in The Lost City einen besessenen Milliardär, der Sandra Bullock zu einer extrem unterhaltsamen Schatzsuche nötigt. Netflix hat ihn kürzlich ins Sortiment aufgenommen.

Bei Netflix: Daniel Radcliffe will Sandra Bullock zu Indiana Jones machen

The Lost City dreht sich um die Bestseller-Autorin Loretta Sage (Bullock), deren Abenteuerromane auf der archäologischen Arbeit ihres verstorbenen Mannes beruhen. Als der exzentrische Milliardär Fairbanks (Radcliffe) davon erfährt, lässt er sie kurzerhand für die Suche eines Schatzes auf einer einsamen Insel kidnappen. Model Alan (Channing Tatum), der Lorettas männlichem Helden ein Gesicht leiht, startet daraufhin eine Rettungsaktion.

Schaut euch hier den Trailer zu The Lost City an:

The Lost City - Trailer (Deutsch) HD

Abenteuerfilme sind nicht gerade der heißeste neue Trend unter den Filmgenres. Bekannte Beispiele wie Jäger des verlorenen Schatzes der Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten sind mittlerweile gute 40 Jahre alt. The Lost City, der grobe Prügeleien gegen die Chemie zwischen Bullock und Tatum eintauscht, konnte viele Kritiker:innen dennoch überzeugen, wie Metacritic zeigt. Er entwickelte sich zum Kino-Erfolg und spielte laut The Numbers 192 Millionen Dollar ein.

Neben den oben genannten Schauspieler:innen tummeln sich noch diverse weitere Stars vor der Kamera. Unter anderem gehören etwa Brad Pitt und Oscar Nuñez (Das Büro) zur Besetzung.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.