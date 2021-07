Neu bei Netflix: Ein Marvel-Film, der die Fans seit Jahren spaltet – plus 26 weitere Filme und Serien

Diese Woche sind wieder einige neue Filme und Serien bei Netflix eingetroffen. Mit dabei ist u.a. die jüngste Regiearbeit von Quentin Tarantino. Wir haben euch eine Liste mit den wichtigsten Neuzugängen erstellt.

Viele neue Filme und Serien sind im Verlauf der Woche bei Netflix eingetroffen. Insgesamt 27 Titel haben wir ausfindig gemacht, die in den vergangenen Tagen frisch zum Angebot des Streaming-Anbieters dazugestoßen sind. Wir haben euch ein paar Highlights herausgesucht. Weiter unten findet ihr die komplette liste.

Neu bei Netflix: Quentin Tarantinos jüngstes Meisterwerk

Seit dieser Woche ist Once Upon a Time ... in Hollywood auf Netflix. Quentin Tarantino entführt mit einem unglaublich guten Cast ins Hollywood der 1960er Jahre. Falls ihr noch tiefer in die Welt des Films eintauchen wollt: Seit Ende Juni gibt es die verlängerte Version der Geschichte als Roman * – geschrieben von Tarantino höchstpersönlich.

Neu bei Netflix: Das Finale der Fear Street-Trilogie

In den letzten zwei Wochen erschienen die ersten zwei Teile der Fear Street-Trilogie auf Netflix. Ab sofort könnt ihr euch das düstere Finale anschauen. Fear Street- Teil 3: 1666 taucht tief in die Vergangenheit ein und ergründet den Ursprung des grausamen Fluches, der zuletzt für reichlich Blutvergießen gesorgt hat.

Fear Street Part 3: 1666 - Trailer (English) HD

Neu bei Netflix: Nicolas Cage dreht als Ghost Rider durch

Ist der erste Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage eine absolute Katastrophe oder ein verkanntes Meisterwerk? In den letzten Jahren sind die unterschiedlichsten Stimmen zu dem Marvel-Film laut geworden. Falls ihr euch nach all der Zeit mal wieder ein Bild von Cages verrücktem Superhelden-Ausflug machen wollt – jetzt ist er auf Netflix.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: 25 heiß erwartete Streaming-Highlights 2021

Was startet noch dieses Jahr bei Amazon, Sky, Disney+, Netflix und Co.? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte erwarten:

Angefangen bei der Marvel-Serie Hawkeye über das Fantasy-Epos Das Rad der Zeit bis hin zum Dexter-Revival mit Michael C. Hall: Wir haben Streaming-Tipps aus unterschiedlichen Genres gesammelt, damit ihr verbleibenden Monate von 2021 mit bester Unterhaltung übersteht.

