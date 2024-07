Neu bei Netflix: Fantasy-Epos mit Gerard Butler für alle Drachen-Fans, die keine Lust auf House of the Dragon haben

Nicht jede:r möchte seine Fantasy-Geschichten gemischt mit Wein, Blut und Intrigen. Ab und an geht es einfach um epische Abenteuer auf Drachenrücken weit, weit weg von Game of Thrones und House of the Dragon.

Blitzender valyrischer Stahl, blutige Familienfehden, freizügige Sexualität und ein epischer Gewaltgrad: Aktuell kommen Fantasy-Fans quasi nicht an der neuen Staffel von HBOs Prestige-Serie House of the Dragon vorbei. Aber was tun, wenn einem diese düstere Version einer Fantasy-Welt so gar nicht zusagt?

Vielleicht habt ihr ja Lust auf Drachen und Abenteuer, eine große, einzigartige Welt, aber eben kein literweise vergossenes Blut. Wollt den großen Traum vom Fliegen träumen. Gerard Butler in einer seiner besten Rollen erleben. Oder einfach nur Phantastisches mit der gesamten Familie schauen – Kinder und Eltern inklusive.

Für all diese Wünsche werden in zwei Filmen einer der erfolgreichsten und schönsten Fantasy-Trilogien der letzten Jahre im Abo bei Netflix erfüllt: Drachenzähmen leicht gemacht 2 und Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt.

Drachenzähmen leicht gemacht 2 & 3 auf Netflix entführen euch in eine Welt, die sich jeder Drachen-Fan erträumt

Auf der Wikingerinsel Berk sieht das Leben ein wenig anders aus als bei uns: Hier gibt es Drachen. Drachen aller Formen, Farben und Größen. Sie leben in Frieden mit den Inselbewohner:innen zusammen und manche Leute hier sind sogar Drachenreiter. Dazu zählt allen voran Hicks (auf Englisch Jay Baruchel, auf Deutsch Daniel Axt), Sohn des Wikingeranführers Haudrauf (im Original gesprochen von Gerard Butler).



Universal Pictures International Germany GmbH Hicks und Ohnezahn in Drachenzähmen leicht gemacht 3

Ihm ist es zu verdanken, dass Drachen und Wikinger in Harmonie miteinander leben können. Doch nicht alle Menschen denken so wie dieses kleine Dorf. Eher im Gegenteil. Immer wieder treten Drachenhändler, Drachenjäger und sogar Drachentöter auf den Plan, für die Drachen keine ebenbürtigen Partner, sondern nicht viel mehr als wilde Tiere sind.

Es liegt an Hicks, seinem Drachen Ohnezahn und ihren Freunden, die Welt der Drachen zu beschützen. Gleichzeitig muss Hicks langsam in seine Rolle als neuer Stammesanführer hineinwachsen, die Geheimnisse seiner Familie aufdecken – und noch viel mehr über Drachen herausfinden, als er je ahnen konnte.

Drachenzähmen leicht gemacht mit Gerard Butler bietet einen großartigen Fantasy-Gegenpol zu House of the Dragon

So gerne wir Gerard Butler durch Explosionen rennen und Schießereien überleben sehen, seine bis heute erfolgreichste – und vielleicht beste – Rolle ist die des Haudrauf in Drachenzähmen leicht gemacht. Die Trilogie und das zugehörige Franchise sind sogar so beliebt, dass die Filme bald eine inzwischen abgedrehte Live Action-Adaption erhalten. Alles Wissenswerte findet ihr in unserer praktischen Übersicht.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Drachenzähmen leicht gemacht stach mit seinem ersten Film als untypisch hoffnungsvolles, liebevolles Fantasy-Konzept hervor. Die Welt, die daraus entstand, strotzt nur so vor Einfallsreichtum und farbenfrohen, strahlenden, traumgleichen Bildern – einem liebevoll-bunten Gegenpol zur düsteren Fantasy eines House of the Dragon.

Universal Pictures International Germany GmbH Die bunte Welt von Drachenzähmen leicht gemacht

Wer sich einen Funken Magie im Leben bewahren will, ist bei diesen Filmen und ihren liebenswerten Figuren genau richtig. Und trotz aller Familientauglichkeit kommen Schauwerte und epische Action nicht zu kurz: Nicht einmal HBO kann Drachenflug-Sequenzen so atemberaubend aussehen lassen wie diese Filme. Seien wir ehrlich: Am Ende wollen wir doch alle ein Feuerschwert und einen Ohnezahn.

Drachenzähmen leicht gemacht 2 und Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt könnt ihr ab heute beide auf Netflix streamen.