Ab morgen bei Netflix: Ein Sylvester Stallone-Film, der den absoluten Karriere-Tiefpunkt des Action-Stars zeigt

Bei Netflix gibt es ab morgen einen Film über Sylvester Stallones Leben zu sehen. Dazu gehört der größte Tiefpunkt des Action-Stars, an dem er das Schauspielen für immer an den Nagel hängen wollte.

Ab morgen bei Netflix: Sogar Arnold Schwarzenegger ist von Sylvester Stallone begeistert

Sylvester Stallone zählt seit über 40 Jahren zu den größten Hollywood-Stars aller Zeiten. Aber sein Erfolg war mit Blut, Schweiß und Tränen erkauft. Das zeigt ab morgen die Dokumentation Sly auf Netflix, in der auchbleiben. Der Pate stürzte ihn in eine Sinnkrise. Wenig später verkaufte er für seinen größten Hit sogar seinen geliebten Hund.

Sly porträtiert in 95 Minuten das Leben Stallones. Dazu gehören nicht nur die gefeierten Höhepunkte wie Rocky, die Rambo-Reihe und seine beispiellose Action-Karriere in den 80ern. Die Dokumentation beleuchtet auch, wie er sich in den 1970ern einen Weg aus der Armut freikämpfte und kurz davor war, aufzugeben.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Sly an:

Sly - Trailer 1 (Englisch) HD

Eine Zeitlang hagelte es für den künftigen Star nämlich nur Absagen. Selbst in einer Massenszene in Der Pate mit 300 Darstellern durfte er nicht mitspielen. "Welcher Teil von mir hat den italienischen Identifikationsaspekt nicht erfüllt?", ärgerte er sich noch 44 Jahre später gegenüber dem People Magazine .

Ein noch schmerzhafterer Rückschlag folgte einige Zeit später vor seinem Rocky-Durchbruch. Um überleben zu können, verkaufte Sylvester Stallone seinen geliebten Hund Butkus. Er bekam nur 60 Dollar für das Tier, konnte es aber kurze Zeit später gegen einen skurrilen Gefallen zurückholen.

"Ich habe das Schauspielern aufgegeben. Ich war fertig", enthüllt Stallone in Sly über die extrem harte Zeit vor seiner Star-Karriere. Offenbar gewann seine Leidenschaft aber doch wieder die Oberhand. Und trug ihn schließlich durch über 40 Jahre an Action-Filmgeschichte. Selbst sein größter Rivale Arnold Schwarzenegger erkennt in der Dokumentation an: "Die Genialität dahinter war ganz sicher kein Zufall."



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

