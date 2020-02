Bald nicht mehr bei Netflix: 49 Filme und Serien verschwinden

Harte Einschnitte bei Netflix: Im Programm ändert sich in den nächsten Wochen einiges. Ein erfolgreicher MCU-Film verschwindet und einige beliebte Kultfilme.

Das Serien- und Filmangebot bei Netflix ist ständig in Bewegung. Neuzugänge frischen das Angebot auf, ältere Filme, die nicht mehr so häufig geschaut werden oder bei denen die Rechte auslaufen, verschwinden wieder. Das ist der normale Kreislauf bei jedem Streaming-Dienst.

In den nächsten Tagen schüttelt Netflix Deutschland sein Angebot besonders stark durch. 49 Filme und Serien fallen aus dem Angebot. Darunter finden wir natürlich viel Nischenware. Betroffen sind aber auch einige beliebte Filme, die in den letzten Wochen zu den am meisten geschauten gehörten. Die meisten Filme fallen zur Mitte des Monats, also in den nächsten 4 Tagen weg.

So etwa Thor 3 mit Chris Hemsworth. Bei Netflix bleiben damit noch 4 MCU-Filme über, bevor mit dem Start von Disney+ wahrscheinlich komplett Schluss ist. Drei davon bilden die Iron Man-Trilogie, der 4. ist Hulk. Wenn ihr den Thor-Filmabend immer wieder aufgeschoben habt, wird es jetzt wirklich Zeit.

Schwer wiegen auch die Abgänge von Zurück in die Zukunft, Inglourious Basterds, Hellboy 2, Vertigo, Drag me to Hell und Videodrome.

Hier alle Abgänge bei Netflix in der Übersicht

Verschwindet am 11.2.2020



Verschwindet am 14.2.2020



Verschwindet am 15.2.2020



Verschwindet am 16.2.2020



Verschwindet am 17.2.2020



Verschwindet am 29.2.2020



Verschwindet am 07.3.2020



Verschwindet am 08.3.2020



Verschwindet am 09.3.2020



Podcast für Netflix-Nutzer: Adam Sandler ist ein unterschätzter Künstler

Patrick, Hardy und Jenny sprechen in der neuen Folge von Streamgestöber über Der schwarze Diamant und die Netflix-Karriere von Adam Sandler.

Adam Sandler hat für Der schwarze Diamant einige seiner bisher besten Kritiken bekommen. Im Podcast sprechen wir über den neuen Film der Safdie-Brüder. Dabei geht es um die Bedeutung von Adam Sandler als Star bei Netflix, aber auch um die Qualitäten von Komödien wie The Ridiculous Six, Die Woche und Sandy Wexler.



Welchen Film holt ihr noch schnell nach?