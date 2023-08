Neu bei Netflix: Sci-Fi-Hit, der eine Kult-Reihe rettete und einen 31 Jahre alten Traum erfüllte

Bei Netflix gibt es jetzt den jüngsten Teil einer Sci-Fi-Fantasy-Reihe, die bereits kurz vor dem Abgrund stand. Die geliebten Helden kehren dort nach 31 Jahren zurück.

Ghostbusters ist eine der größten Kultreihen der 80er. Nach zwei Filmen war für die Geisterjägertruppe um Peter Venkman (Bill Murray) und Ray Stantz (Dan Aykroyd) aber erstmal Funkstille. Nach dem Kassenflop des Reboots Ghostbusters wurde die Reihe von Ghostbusters: Legacy gerettet, das die Original-Stars wieder zurückbrachte. Jetzt gibt es den neuesten Film des Sci-Fi-Fantasy-Franchise bei Netflix.

Bei Netflix: Sci-Fi-Fantasy-Helden kehren nach 31 Jahren zurück

Ghostbusters Legacy dreht sich um Callie (Carrie Coon), die mit ihren Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) ins ländliche Oklahoma zieht. Dort hat sie von ihrem Vater Egon Spengler (Harold Ramis aus den beiden ersten Ghostbusters-Filmen) ein Haus geerbt. Und merkt schnell, dass dort seltsame Dinge vor sich gehen.

Das Sequel von Jason Reitman, dessen Vater Ivan Reitman für die die 80er-Ghostbusters im Regiestuhl saß, wurde zu einem finanziellen Erfolg (via The Numbers ). Die Sci-Fi-Reihe soll bald fortgesetzt werden.

Viele Fans dürfte es vor allem gefreut haben, dass hier mit Murray, Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts und Sigourney Weaver wieder die Ghostbusters-Besetzung der ersten Stunde vor der Kamera auftrat und das, anders als im Reboot, in ihren angestammten Rollen.

