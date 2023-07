Neu im Heimkino: Der vielleicht beste Zombie-Horror des Jahres, der nervenzerreißenden Überlebenskampf bietet

Die HBO-Umsetzung des PlayStation-Hits The Last of Us sorgte Anfang des Jahres für viel Aufsehen und jetzt gibt es die erste Staffel des Zombie-Dramas auch ohne Streaming für zu Hause, auf Blu-ray und DVD sowie in 4K.

Während die zweite Staffel der gefeierten Endzeitserie The Last of Us voraussichtlich noch einige Zeit auf sich warten lässt, steht am 20. Juli die Disc-Veröffentlichung der ersten Staffel fürs Heimkino an, nachdem es die Serie bisher nur im Streaming-Angebot gegeben hatte.

Bei Amazon könnt ihr euch das Zombie-Drama nun auf normaler Blu-ray *, in 4K/UHD * oder auch auf DVD * sichern. Alternativ kann die erste Staffel von The Last of Us auch in einzelnen Folgen oder komplett als Kauf-Stream bei Amazon Prime Video * erstanden werden.



In neun Episoden der ersten Staffel von The Last of Us folgt die HBO-Umsetzung des bekannten PlayStation-Hits wie in der Vorlage dem Schicksal von Joel (Pedro Pascal) und Elli (Bella Ramsey) nach einer parasitären Pandemie. Der erwachsene Überlebenskünstler beschützt die offenbar als einzige immune 14-Jährige auf ihrer Reise durch Nordamerika vor Pilz-Zombies und Plünderern.



Die erste Staffel von The Last of Us wurde sowohl von Zuschauer:innen als auch von der Kritik überaus positiv aufgenommen und ist auch bei den besten Serien 2023 mit ganz vorne zu finden. Auch die Moviepilot-Community hat mit durchschnittlich 8,2 von 10 möglichen Punkten eine überaus solide Bewertung abgegeben.

Wer sich nicht bis zur Veröffentlichung von Staffel 2 gedulden kann, die wohl frühestens Mitte 2024 oder erst 2025 erscheint, erfährt dank des zweiten Teils der Videospielvorlage bereits, wie es mit Joel und Elli weitergeht.

Das für PlayStation 4 und 5 erschienene The Last of Us Part II zeigt nicht nur, wohin die Reise geht, sondern hat den ersten Teil bei den Wertungen vielerorts sogar noch übertroffen. Dementsprechend können Fans der Serie hoffen, dass auch die HBO-Umsetzung in Staffel 2 nochmal ordentlich zulegt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.