Neue Dexter-Serie bringt den besten Serienkiller zurück – und noch einen Bösewicht, an den sich jeder Fan erinnert

Neben Michael C. Hall und zahlreichen Stars wie Uma Thurman und Peter Dinklage darf sich die neue Dexter-Serie über zwei alte Bekannte freuen.

Dexter-Fans haben gerade umfangreichen Grund zur Freude. Denn ihre liebste Serienkiller-Serie wird mit zahlreichen Spin-offs wiederbelebt. Eines davon sorgt bereits seit Wochen für Schlagzeilen, denn die kommende Sequel-Serie Dexter: Resurrection verpflichtet ein bekanntes Gesicht nach dem anderen.

Nach Michael C. Hall in der Titelrolle und zahlreichen weiteren Stars wurden nun zwei Schauspieler verpflichtet, die jedes Dexter-Herz höherschlagen lassen.

Der Trinity Killer kehrt zurück: Zwei Dexter-Stars stoßen zu neuer Serie Resurrection

Wie Deadline berichtet, werden John Lithgow und Jimmy Smits in Dexter: Resurrection zurückkehren. Jimmy Smits dürfte Dexter-Fans aus Staffel 3 der Hauptserie ein Begriff sein, in der er die Rolle des ADA Miguel Prado verkörperte und damit zu einem der größten Gegenspieler der Season mutierte.

John Lithgow schlüpfte in Dexter hingegen in die Rolle von Arthur Miller aka dem Trinity Killer, der in Staffel 4 der Serie sein Unwesen trieb und in Dexter: New Blood schon mittels Flashbacks zurückkehrte. Für viele Fans gilt Lighgows Trinity Killer als bester Serienkiller der gesamten Serie.

Während beide Figuren in Dexter der Tod ereilte, ist noch unklar, in welcher Form die beiden in Dexter: Resurrection zurückkehren werden. Doch dürfen wir davon ausgehen, dass die Serie ihrem wortwörtlich übersetzten Titel Wiedergeburt alle Ehre machen wird und Prado und Miller womöglich von den Toten auferstehen lässt.

Neben Hall, Lithgow und Smits wurden folgende Rückkehrer bestätigt:

David Zayas als Detective Angel Batista

Jack Alcott als Dexters Sohn Harrison Morgan

James Remar als Dexters Vater Harry Morgan

Die Neuzugänge umfassen unter anderem folgende Stars:

Als Showrunner fungiert Clyde Philips, der alle bisherigen Dexter-Serien auf die Bildschirme brachte.

Mehr:

Wann und wo kommt Dexter: Resurrection mit John Lithgow und Jimmy Smits?

Ein genauer Start wurde für die Serie noch nicht bekanntgegeben. Für die USA wurde ein ungefährer Zeitrahmen im Sommer 2025 gesetzt, sowohl im linearen TV, als auch im Stream bei Paramount+. Hierzulande soll die Serie ebenfalls bei der Streaming-Plattform zu sehen sein.