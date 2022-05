Neue Game of Thrones-Serie startet dieses Jahr & das sind die 5 wichtigsten Figuren mit Bildern

Der Start des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon rückt näher. Jetzt gibt es neue Bilder von Daenerys' Familie. Wir stellen euch die Figuren vor.

Sie haben komische Frisuren und komische Namen und sie sind die Hauptakteure des ersten Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon. Noch dieses Jahr veröffentlicht HBO die Fantasy-Serie, die sich größtenteils mit den launischen Vorfahren von Dany Targaryen beschäftigen. HBO hat bei Twitter schicke Poster der wichtigsten House of the Dragon-Charakteren geteilt. Wir zeigen sie euch zusammen mit den Personenbeschreibungen.

Daenerys Family: Das sind die wichtigsten Figuren des GoT-Spin-offs House of The Dragon

Wer spielt wen in House of the Dragon: Paddy Considine ist König Viserys I Targaryen

Danys zu Tode vergoldeter Bruder Viserys verdankt seinen Namen diesem Herrscher auf dem Eisernen Thron, der die Sieben Königreiche in einer Zeit von Frieden und Prosperität regierte. Der friedliebende, warme Mann könnte vom Klischee der mörderischen Targaryen-Herrscher kaum mehr abweichen. Tragischerweise werden in seiner Regentschaft aber auch die Grundlagen für den späteren Bürgerkrieg gelegt.

Paddy Considine spielt Viserys I. Er könnte euch in Peaky Blinders, Hot Fuzz und The Death of Stalin über den Weg gelaufen sein.

Wer spielt wen in House of the Dragon: Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen

Prinzessin Rhaenyra Targaryen ist das einzige überlebende Kind aus Viserys' erster Ehe. Die Drachenreiterin wurde schon in jungen Jahren als Erbin des Eisernen Thrones auserkoren. Sie wird als stolz und dickköpfig beschrieben und das wird sich auch im Machtkampf um die Herrschaft über die Sieben Königreiche zeigen.

Emma D'Arcy (Hanna, Truth Seekers) spielt die erwachsene Rhaenyra, während die vorwiegend im australischen Fernsehen tätige Milly Alcock eine jüngere Version der Figur gibt.

Wer spielt wen in House of the Dragon: Matt Smith ist Daemon Targaryen

Der jüngere Bruder von König Viserys gehört zu den faszinierendsten Figuren dieser Epoche. Prinz Daemon ist ein hervorragender Kämpfer, der sein Temperament nicht immer im Griff hat. Er spielt im Machtgefüge der Sieben Königreiche eine nicht unerhebliche Rolle. Der Drachenreiter teilt zudem eine besonders enge Beziehung zu seiner Nichte Rhaenyra.

Matt Smith gehört zu den bekanntesten Darstellern im Ensemble des Game of Thrones-Ablegers. Er war der 11. Doctor in Doctor Who, spielte in The Crown den Prinzen Philip und war zuletzt als Bösewicht Milo in Marvels Morbius zu sehen.

Wer spielt wen in House of the Dragon: Olivia Cooke ist Alicent Hightower

Keine Targaryen, aber nicht minder wichtig für die Geschichte ist Alicent Hightower. Die anmutigste Frau in Westeros (so die Beschreibung) ist die Tochter der Hand des Königs, Otto Hightower. Aufgewachsen im Umfeld der Macht, weiß sie ganz genau, wie sie die Geschicke zu ihren Gunsten lenken muss.

Olivia Cooke (Ready Player One, Sound of Metal) spielt die erwachsene Version von Alicent, Emily Carey, die als 12-jährige Diana Prince in Wonder Woman auftrat, übernimmt die jüngere Version der gewieften Machtpolitikerin.

Die Hightower-Familie ist eng verbandelt mit den Targaryens, nicht zuletzt dank Otto, der als Hand des Königs schon Viserys' Vater zur Seite stand. Die Sympathien des gelehrten Strategen reichen allerdings nicht bis zum jüngeren Bruder seines jetzigen Königs. Daemon ist vielmehr Ottos großer Rivale.

Rhys Ifans, der mit Notting Hill weltberühmt wurde, spielte den Bösewicht Lizard in The Amazing Spider-Man und gab Mycroft Holmes in Elementary.

Der berühmteste Seefahrer in der Geschichte von Westeros trägt den Spitznamen The Sea Snake. Lord Corlys Velaryon ist ein Abenteurer durch und durch. Er erkundete schon als Kind die Meere. Mit 16 wurde er Kapitän und über die Jahre eignete sich Corlys durch seine Reisen enorme Reichtümer und eine mächtige Flotte an. Corlys ist mit der Cousine des Königs, Rhaenys Targaryen, verheiratet.

Corlys-Darsteller Steve Toussaint hat eine lange Karriere im britischen Fernsehen und Kino hinter sich. Er war in Prince of Persia: Der Sand der Zeit ebenso zu sehen wie in It's a Sin. Eine komplette Übersicht zur Besetzung von House of the Dragon könnt ihr hier nachlesen.

Wann startet die Game of Thrones-Serie House of The Dragon?

House of the Dragon startet am 22. August 2022 bei Sky in Deutschland *. Damit geht die Fantasy-Serie in direkte Konkurrenz zu Amazons Herr der Ringe, die wenige Wochen später anläuft. Die erste Staffel von HotD wird 10 Episoden umfassen.



