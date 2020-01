Neue Marvel-Serie: Loki-Star Tom Hiddleston stürzt sich in die Vorbereitungen

Tom Hiddleston steckt mitten in den Vorbereitungen für die Loki-Serie auf Disney+. Ein erstes Video von der Marvel-Produktion zeigt uns den Schauspieler in Aktion.

Selbst wenn Tom Hiddleston vorerst nicht mehr auf der großen Leinwand als Loki zu sehen sein wird, dürfen wir uns schon bald auf seine Rückkehr ins Marvel Cinematic Unvierse freuen. Die Disney+-Serie Loki dreht sich nämlich, wie es der Titel unschwer erkennen lässt, ausschließlich um den Gott des Schabernacks und seine Abenteuer.

Loki-Serie: Tom Hiddleston teilt Video von der Produktion

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Dreharbeiten. Aus diese Anlass hat Tom Hiddleston ein Video auf Instagram geteilt, das ihn bei den Proben für einen Stunt zeigt. Vom vertrauten Loki-Kostüm gibt es zwar noch nichts zu entdecken. Dafür hängt der Schauspieler an Seilen und versucht, einen mächtigen Sprung hinzulegen. So richtig graziös sieht die Landung allerdings noch nicht aus.

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen:

Seit November 2018 wissen wir, dass sich eine Loki-Serie in Arbeit befindet. Ausgehend von Tom Hiddleston dürfte die Produktion bald in die heiße Phase gehen. Immerhin soll die insgesamt sechs Episoden umfassende 1. Staffel bereits im nächsten Jahr ihre Premiere feiern. Ein genauer Termin steht zwar noch nicht fest. Aktuell scheint es aber Frühling 2021 werden.

Loki-Serie als wichtiger Bestandteil der 4. MCU-Phase

Wovon Loki genau handelt, wurde noch nicht enthüllt. Bei einer Investorenversammlung im April 2019 präsentierte Marvel-Chef Kevin Feige allerdings ein Concept Art, das nahelegte, dass die Geschichte u.a. im Jahr 1975 auf der Erde spielt. So war Loki vor dem Hintergrund einer Kino-Anzeigetafel zu sehen, auf der die Buchstaben Jaws, also der Originaltitel von Steven Spielbergs Der weiße Hai, prangerten.

Marvel Cinematic Universe: Alle Filme und Serien in Phase 4

Darüber hinaus wird gemunkelt, dass die Loki-Serie die Ereignisse von Thor 4: Love and Thunder vorbereiten wird. Das ist aus zwei Gründen nicht unwahrscheinlich: Einerseits ist Loki eine wichtige Figur im Bezug auf den von Chris Hemsworth verkörperten Donnergott. Andererseits soll auch WandaVision so konzipiert worden sein, dass die Serie schlussendlich in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness mündet.

Mit Black Widow erwartet uns am 30. April 2020 aber erst einmal der offizielle Startschuss von Phase 4 auf der großen Leinwand.

Freut ihr euch über Tom Hiddleston Rückkehr als Loki?