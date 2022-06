Gleich 34 (!) Horror-Schocker starten bei Netflix, Disney+ und mehr – von Stranger Things bis Resident Evil

Welche Horror-Highlights hat der Sommer neben Resident Evil und dem Stranger Things 4-Finale noch im Angebot? Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Horrorfilme und -serien.

Genre-Fans müssen gar nicht bis Halloween und auf den Herbst warten, um sich mit aufregenden neuen Horrorfilmen gruseln zu können. Denn der gerade begonnene Sommer bringt euch nicht nur mit Sonne und Hitze ins Schwitzen, sondern auch mit jeder Menge neuer Horror-Schocker bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. Mit dabei sind das Finale von Stranger Things Staffel 4 und die erste Resident Evil Live-Action-Serie.

Die besten neuen Horror-Filme und -Serien, mit denen ihr euch in diesem Sommer gruseln könnt, findet ihr in unserer Übersicht aller Gruselstarts im Stream, TV, Kino sowie Heimkino. Vom gruseligen Überraschungs-Hit bei Netflix bis zum heißerwarteten neuen Kinofilm von Horrormeister Jordan Peele ist für jeden was dabei. (Das waren die Horror-Highlights im Frühling)



Horror im Kino: Freut euch auf diese gruseligen Starts im Sommer

© Universal The Black Phone

In der glühenden Sommerhitze bieten klimatisierte Kinosäle eine kühle Abwechslung. Für angsterprobte Horror-Fans gibt es im Sommer acht Film-Highlights im Kino zu entdecken, die euch das Fürchten lehren wollen.

Nach Get Out und Wir: Nope ist der neueste Horror-Schocker von Jordan Peele

Nope - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die bisher bekannten Kinostarts können sich jeder Zeit noch verschieben. Bei Änderungen werden wir diese hier anpassen.



Genrefans können sich zudem zwischen dem 7. September und dem 28. September auf Dutzende neue Filme freuen, die im Rahmen des Fantasy Filmfest in 7 deutschen Städten im Kino gezeigt werden. Hier findet ihr eine Übersicht aller bisher angekündigten Filme des Fantasy Filmfest 2022.



Neues vom Predator: Diese Horrorfilme erwarten euch im Stream bei Netflix und Disney+

© Netflix Incantation

Zuhause gruselt es sich doch am besten. Die Streaming-Abos von Netflix und Disney+ haben für euch demnächst folgende Horrorfilme im Angebot:



Cult of Chucky ab 1. Juli bei Netflix

Incantation ab 8. Juli bei Netflix



Malnazidos - Im Tal der Toten ab 11. Juli bei Netflix

Prey ab 5. August bei Disney+



Mit großer Spannung warten Horrorfans auf den Start des Predator-Prequels Prey, welches eine Kriegerin und ihren Stamm in dem Kampf gegen einen tödlichen Predator schickt. Ein weiteres Horror-Highlight im Stream ist der taiwanische Found-Footage-Schocker Incantation, welcher als gruseligsten taiwanischer Film aller Zeit beschrieben wird.

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Sommer

Im Heimkino erwarten euch zahlreiche Genre- und Horror-Neuheiten im Sommer auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:



Verstörende Abwechslung für Marvel-Fans: Düsterer Trailer zeigt Superhelden als Horror-Kinder

The Innocents - Trailer (Deutsch) HD

Von Stranger Things bis Resident Evil: Die besten Horrorserien im Sommer auf Netflix, Amazon und Co.

Auf Netflix, Amazon und im TV könnt ihr im Sommer neue Horror- und Genrekost entdecken, für die ihr eure kühle Wohnung nicht verlassen müsst. Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Sommer-Binge:

Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horrorserien auf Netflix

In dieser Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.



Welche Horrorfilme und -Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?