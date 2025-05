Neue Serie erinnert an einen der besten Kriegsfilme überhaupt: In 7 Wochen kommt sie nach Deutschland

The Narrow Road to the Deep North erzählt eine verstörende Geschichte nach wahren Begebenheiten und erinnert an ein Kriegsfilm-Meisterwerk. In wenigen Wochen erscheint sie in Deutschland.

Die schrecklichen Leiden des Krieges beschäftigen viele Soldaten ein Leben lang. Das zeigt auch die neue Serie The Narrow Road to the Deep North, die im Umgang mit ihren Figuren an das Meisterwerk Der schmale Grat erinnert. Sie basiert auf den Erlebnissen von Kriegsgefangenen während des Zweiten Weltkriegs und erscheint in 7 Wochen bei uns.

Darum geht's in The Narrow Road to the Deep North

The Narrow Road to the Deep North erzählt die Geschichte des Australiers Dorrigo Evans (jung: Jacob Elordi, alt: Ciarán Hinds), der als Kriegsgefangener der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs schreckliche Erfahrungen macht. Unter mörderischen Bedingungen wird er gezwungen, im thailändischen Dschungel eine Eisenbahnlinie auszubauen.

Schaut euch hier den Trailer zu The Narrow Road to the Deep North an:

The Narrow Road to the Deep North - S01 Trailer (English) HD

Um sich von der Brutalität und dem Elend abzulenken, flüchtet er sich in Erinnerungen an seine verlorene Liebe: Vor dem Krieg begann er eine Affäre mit Amy Mulvaney (Odessa Young), der Frau seines Onkels.

Viele Jahre später blickt Evans, mittlerweile erfolgreicher Chirurg in Sydney und seit Jahren mit seiner Frau Eva (jung: Heather Mitchell, alt: Olivia DeJonge) verheiratet, auf sein Leben zurück. Und lässt dabei Zärtlichkeiten wie Grausamkeiten Revue passieren.

Neue Serie erinnert an ein Kriegsfilm-Meisterwerk und basiert auf wahren Begebenheiten

Die fünfteilige Miniserie The Narrow Road to the Deep North adaptiert den gleichnamigen Erfolgsroman von Richard Flanagan, der seinerseits auf den Erlebnissen von Kriegsgefangenen basiert: Zwischen 1940 ließ die japanische Armee von entführten asiatischen Zivilisten und alliierten Kriegsgefangenen zwischen Thailand und dem heutigen Myanmar eine 415 Kilometer lange Eisenbahnstrecke bauen.

90.000 Zivilisten und 12.000 gefangene Soldaten starben bei dem Unternehmen. Selbst nach Abschluss der Arbeiten gingen in Lagern Unzählige an Unterernährung und Krankheit zugrunde.

Inszeniert hat die Serie The Order-Regisseur Justin Kurzel. Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf konnte den Film bei der Berlinale 2025 bereits sehen. Seinem Urteil nach stellt der Regisseur "der Grausamkeit durch ein berührendes Erinnerungsgeflecht unerwartete Schönheit" gegenüber und erinnert mit seinem Fokus auf Blicke, Augen und Körper der Gefangenen an Der schmale Grat.

Wann kommt The Narrow Road to the Deep North nach Deutschland?

The Narrow Road to the Deep North erscheint am 1. Juli 2025 bei Sky und WOW, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Serie wird im Wochenrhythmus ausgestrahlt. Ab dem 29. Juli ist sie auch bei Sky Atlantic zu sehen.