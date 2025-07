Neue Serie stößt Squid Game nach 3 Wochen vom Netflix-Thron – niemand hat sie kommen sehen

Der dreiwöchige Siegeszug von Squid Game ist in den deutschen Netflix-Charts gebrochen. Eine neue Serie steht dort auf dem Treppchen, mit der wohl keiner gerechnet hat.

Die 3. Staffel von Squid Game ist am 27. Juni 2025 bei Netflix ins Programm eingezogen und hat sich dort einmal mehr zur absoluten Streaming-Sensation entwickelt. Mit über 122 Millionen Views und fast 750 Millionen geschauten Stunden steht die finale Season um die tödlichen Todesspiele aktuell auf Platz 6 der weltweit erfolgreichsten Netflix-Staffeln aller Zeiten.

Dass eine True Crime-Serie, von der im Vorfeld kaum zu hören war, klammheimlich in den Charts an Squid Game vorbeizieht, hat wohl niemand kommen sehen. Doch es ist passiert: Amy Bradley ist spurlos verschwunden ist die neue Nummer 1 in den Charts.

Amy Bradley ist spurlos verschwunden räumt Netflix-Charts auf: Squid Game nur noch auf Platz 2

Die True Crime-Doku-Serie dreht sich um das Verschwinden von Amy Lynn Bradley am 24. März 1988. Die 23-jährige US-Amerikanerin unternahm damals mit ihrer Familie eine Kreuzfahrt in der Karibik. An dem verhängnisvollen Tag verschwand sie urplötzlich und ohne jede Spur. In drei Teilen widmet sich Amy Bradley ist spurlos verschwunden dem mysteriösen Fall, der der US-Justiz bis heute Rätsel aufgibt.

Während True Crime-Serien seit einigen Jahren besonders bei Netflix boomen, ist der Sprung der Serie innerhalb nur eines Tages auf Platz 1 in den Netflix-Charts äußerst bemerkenswert – vor allem, da es sich bei der Konkurrenz um nicht weniger als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten handelt. Wir dürfen gespannt sein, wie lange sich die Doku-Serie an der Spitze hält. Denn ab heute gibt es mit der Thriller-Serie Untamed auch brandneue Konkurrenz im Streaming-Programm.

So sieht die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix aus:

