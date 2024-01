Dagegen ist Negan ein Witz: Neue The Walking Dead-Serie stellt Ricks gefährlichsten Gegner seit 13 Jahren vor

In der neuen The Walking Dead-Serie The Ones Who Live wird Rick Grimes mit einem Bösewicht konfrontiert, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Nicht einmal Negan war so gefährlich.

In wenigen Wochen kehrt Rick Grimes (Andrew Lincoln) als Hauptfigur einer The Walking Dead-Serie zurück. Das Spin-off The Ones Who Live liefert nach über fünf Jahren endlich Antworten darauf, was mit Rick seit seinem Verschwinden geschehen ist. Dabei lernen wir auch den bisher mächtigsten Bösewicht des Zombie-Universums kennen: Major General Beale, verkörpert von Lost-Schurke Terry O'Quinn.

Wer ist der neue The Walking Dead-Schurke in The Ones Who Live?

Major General Beale ist der Oberbefehlshaber des Civic Republic Military. Das CRM ist das autonome Militär der Civic Republic, einer Gesellschaft mit an die 250.000 Einwohnern. Der neueste Trailer verriet bereits, dass Beale "das mächtigste Militär des Planeten" unterstellt ist. Genauer gesagt sind es um die 2000 loyale Soldaten, wie Darsteller Terry O'Quinn gegenüber EW verrät.

Der neue The Walking Dead-Bösewicht soll sich stark von Ricks früheren Widersachern unterscheiden. Die Anhänger-Streitmächte des Governeurs oder von Negan waren im Vergleich geradezu mickrig. Außerdem waren diese beiden vor allem konfrontative Schurken, die Angst verbreiteten. Der Vietnamkriegs-Veteran Beale hingegen ist kein bedrohlicher Mensch, wie O'Quinn beschreibt:



Er scheint ein völlig vernünftiger Mensch zu sein, und die Entscheidungen, die er treffen muss, sind für ihn alle nachvollziehbar. Er versteht, warum er tun muss, was er tun muss, ob einige Leute damit nun einverstanden sind oder nicht.

Sowohl von seinen Soldaten als auch den Menschen der Civic Republic wird Major General Beale als "Held" angesehen. Aber wie wir im The Walking Dead-Universum schon oft genug erfahren haben, sind Menschen in Machtpositionen selten heldenhaft. Das wird Rick spätestens herausfinden, wenn er selbst ein Teil des CRM wird. Wir wissen nämlich bereits, welche drastischen Maßnahmen Beale zu ergreifen bereit ist.

Major General Beale vernichtete in einer anderen The Walking Dead-Serie 100.000 Menschen

CRM-Chef Beale werden wir in The Ones Who Live erstmals in Person kennenlernen. Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond verriet aber schon einiges über dessen Machenschaften, ohne ihn persönlich in Erscheinung treten zu lassen. So wurde enthüllt, dass er unter anderem für die Vernichtung einer ganzen Gemeinschaft mit über 100.000 Bewohnern verantwortlich ist.



"Er versucht, das Überleben dieser Stadt zu sichern und trifft daher einige schwierige Entscheidungen", erklärt Terry O'Quinn in Interview. Wie er dieses Überleben für sich definiert, haben wir bereits erfahren. Für Beale ist das nur möglich, wenn sein Militär uneingeschränkt und unabhängig bleibt. World Beyond verriet, dass das CRM eigentlich einer zivilen Regierung unterstellt werden sollte. Um das zu verhindern bzw. zu hinauszuzögern, fingierte Beale den Angriff einer gewaltigen Horde von Untoten.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht lang warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

