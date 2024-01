Neue The Walking Dead-Serie verwirrt: Der traurige Grund, warum Rick Grimes seinen Sohn vergessen hat

Im Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie The Ones Who Live erinnert sich Rick Grimes an die Familie, die er einst zurückließ. Aber warum vergisst er seinen Sohn?

Nach dem Ende von The Walking Dead erscheint in wenigen Wochen mit The Walking Dead: The Ones Who Live das bisher spannendste Spin-off der Zombie-Saga. Darin gibt es endlich ein Wiedersehen mit Rick Grimes (Andrew Lincoln) nach über 5 Jahren. Seit dem Verschwinden aus der Originalserie hat sich aber einiges verändert und der einstige Serien-Held hat die Seiten gewechselt.

Viele Emotionen und gewaltige Action verspricht der neue Trailer zu The Ones Who Live. Ein Detail könnte The Walking-Fans allerdings verwirren: Hat Rick Grimes in den Jahren der Abwesenheit etwa seinen eigenen Sohn vergessen?

Warum Rick Jr. im The Walking Dead-Trailer zu The Ones Who Live nicht erwähnt wird

Der Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie wartet für Rick-Fans mit einem emotionalen Moment auf, in dem er sich an die wichtigsten Menschen in seinem Leben erinnert. Aus dem Off zählt er die Gründe auf, warum er nach seiner Gefangennahme durch das Civic Republic Military nicht aufgibt und sich weiter durchkämpft:

Ich habe mich für meine Frau entschieden. Ich habe mich für meine Tochter entschieden. Ich habe mich für mein Leben entschieden.

Wer die Originalserie nach Ricks Ausstieg zu Beginn von Staffel 9 weitergeschaut hat, wird bei diesem Moment jedoch stutzig. Hat Rick Grimes nicht jemanden vergessen? Denn Rick hat nicht nur eine (Zieh-)Tochter namens Judith (Cailey Fleming), sondern neben dem bereits in Staffel 8 verstorbenen Carl Grimes noch einen zweiten Sohn namens Rick "RJ" Grimes Jr. (Antony Azor).

Der Grund, warum er nicht von seinem Sohn spricht, ist so simpel wie traurig. Rick Grimes weiß gar nicht, dass er ein weiteres Kind hat. Seine Frau Michonne (Danai Gurira) erfuhr erst nach seinem Verschwinden, dass sie schwanger ist. Neun Monate später kam Rick Jr. zur Welt, der am Ende der Serie gemeinsam mit Judith im Commonwealth lebt und geduldig darauf wartet, seinen Vater, den "tapferen Mann", irgendwann kennenzulernen.

Sobald das Ehepaar Grimes im Spin-off The Ones Who Live wieder zueinander findet, sollten sich The Walking Dead-Fans also schonmal auf den tränenreichen Moment vorbereiten, in dem Rick von der Existenz seines jüngsten Sohnes erfährt.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht lang warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Wer noch mehr The Walking Dead-Spin-offs entdecken möchte, kann dies ebenfalls bei Magenta TV tun. Dort könnt ihr die drei Ableger-Serien Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon streamen.

