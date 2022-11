Neuer Bond-Favorit, mit dem niemand gerechnet hat: Er hat schon 2 verschiedene Marvel-Rollen gespielt

Wer wird der neue James Bond? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Menschen in der Filmindustrie. Nun gibt es einen neuen Favoriten, doch die Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen.

Vor etwas mehr als einem Jahr verabschiedete sich Daniel Craig mit Keine Zeit zu sterben als James Bond von der großen Leinwand. Seitdem steht die Frage im Raum, wer die ikonische Rolle als Nächstes übernimmt. Viele Fans wünschen sich Stars wie Idris Elba und Henry Cavill. Die wurden jedoch bereits ausgeschlossen.

Stattdessen haben es die kreativen Köpfe hinter der Filmreihe auf einen jüngeren Hauptdarsteller für Craigs Nachfolge abgesehen, der dazu bereit ist, sich 10 bis 12 Jahre als James Bond zu verpflichten. Ein neues Gerücht bringt nun einen Namen ins Spiel, der bisher auf wenigen Listen stand: Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson ist der neue Favorit für James Bond 26

Die britische Boulevardzeitung The Sun will von einer Quelle erfahren haben, dass Taylor-Johnson im September ein geheimes Vorsprechen in den Pinewood Studios hatte. Die Produzent:innen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson waren offenbar sehr angetan von ihm. "Jetzt ist er einer der neuen Frontrunner", wird die Quelle zitiert.

Da es sich bei The Sun jedoch um kein etabliertes Branchenblatt wie Variety, Deadline oder den Hollywood Reporter handelt, sollten wir das Gerücht mit Vorsicht genießen. Dennoch ist zu beobachten, dass Taylor-Johnsons Karriere als Actionstar in den vergangenen Jahren definitiv an Fahrt aufgenommen hat.

Verantwortlich dafür sind vor allem zwei Filme: Tenet und Bullet Train. Für beide Darbietungen erhielt Taylor-Johnson, der 2010 mit dem frechen Superheldenfilm Kick-Ass seinen Durchbruch feierte, in vielen Kritiken lobende Erwähnungen. Darüber hinaus war er als Quicksilver in Avengers 2: Age of Ultron zu sehen, ehe er als Kraven the Hunter in Sonys Marvel-Universum gecastet wurde.

Könnt ihr euch Aaron Taylor-Johnson als neuen James Bond vorstellen?