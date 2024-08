Neuer Herr der Ringe-Film kommt noch dieses Jahr ins Kino: Erster Trailer zeigt Mittelerde-Schlachten wie nie zuvor

In weniger als vier Monaten kommt völlig neue Herr der Ringe-Unterhaltung ins Kino. Im ersten Trailer von Die Schlacht der Rohirrim zeigt der Anime sich kriegerisch.

Die Amazon-Serie Die Ringe der Macht, die nächste Woche in ihre zweite Staffel startet, ist nicht das einzige Herr der Ringe-Projekt, das uns dieses Jahr noch erwartet. Die Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien kehrt im Dezember mit Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ins Kino zurück und stellt sich nun im ersten Trailer vor.

Seht hier den Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim Trailer

Worum geht es im Herr der Ringe-Anime Die Schlacht der Rohirrim?

Die Schlacht der Rohirrim spielt hunderte Jahre vor Frodos Zeit in der Heimat des titelgebenden Reitervolks von Rohan. Helm Hammerhand sitzt in dieser Zeit als Vorfahre von Théoden, Éomer und Éowyn auf dem Thron. Doch sein Land wird von den kriegerischen Dunländern angegriffen. Helms wehrhafte Tochter Héra setzt alles daran, den Feind nach einer Heiratsabsage an Wulf zurückzuschlagen, auch wenn dieser mit Olifanten und einer Übermacht anrückt. Rohans Anwohner ziehen sich daraufhin in eine Gebirgsschlucht zurück, die später als Helms Klamm bekannt werden soll.



Der Herr der Ringe-Film zeigt die Welt und Schlachten von Tolkien unter der Regie von Kenji Kamiyama erstmals als Anime, also als japanischen Animationsfilm. Hinter den Kulissen kehrten dafür neben Peter Jackson, Philippa Boyens und Fran Walsh viele weitere Kreative zurück, die schon an der ersten Fantasy-Kino-Trilogie beteiligt gewesen sind. Als Erzählerin tritt im englischen Original Éowyn-Darstellerin Miranda Otto wieder in ihre alte Rolle. Alles, was wir sonst zu Die Schlacht der Rohirrim wissen, haben wir an anderer Stelle im Detail für euch zusammengetragen.

Nachdem einige Fans schon vorab Einblicke in den Herr der Ringe-Anime erhielten, erntete Die Schlacht der Rohirrim donnernden Applaus und Beobachter sprachen in ersten Eindrücken davon, dass das Fantasy-Prequel "100% wie die Original-Trilogie" sei.

Wann startet der neue Herr der Ringe-Film Die Schlacht der Rohirrim?

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim hat in Deutschland einen Kinostart am 12. Dezember 2024. Damit hält das neue Mittelerde-Abenteuer sich an die Tradition der Peter Jackson-Filme: eine Veröffentlichung kurz vor Weihnachten.



Herr der Ringe-Prequels und mehr im Podcast: Warum kommen gerade so viele Vorgeschichten?

Egal, ob Dexter, The Boys und NCIS oder Filme wie Dune, Der Herr der Ringe und sogar die Alien-Reihe: Serienfans werden bald von Prequels überschwemmt. Ein erfreulicher oder besorgniserregender Trend?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.