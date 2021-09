Neuer Star Wars-Film auf Disney+ bringt vergessene Schurken zurück & vereint damit alle 3 Trilogien

Im Oktober kommt eine Star Wars-Überraschung zu Disney+. Der neue Lego-Film Star Wars Gruselgeschichten vereint alle drei Trilogien der Sternensaga und bringt die ikonischsten Bösewichte zurück.

Star Wars und Lego sind wie füreinander geschaffen. Das beweisen nicht nur diverse Spielsets und Videospiele: Auch die Lego Star Wars-Filme entzücken mit ihrem eigenen Charme. Nachdem letztes Jahr das Lego Star Wars Holiday Special auf Disney+ veröffentlicht wurde, erwartet uns dieses Jahr eine Überraschung zu Halloween.

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum auf Disney+ Zum Deal Jetzt Abo sichern

Die Rede ist von Lego Star Wars Gruselgeschichten. Das Special feiert im Oktober seine Premiere auf Disney+ und schließt an die Ereignisse von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers an. Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich Poe Dameron und der Droide BB-8. Gemeinsam erleben sie ein ungewöhnliches Abenteuer.

Star Wars-Special vereint alle Bösewichte auf Disney+

In Lego Star Wars Gruselgeschichten verschlägt es das eingespielte Duo auf den Planeten Mustafar, wo sie auf Graballa the Hutt treffen. Der gierige Gangster hat sich Darth Vaders Schloss unter den Nagel gerissen, von dem wir bereits in Rogue One: A Star Wars Story einen Blick erhaschen konnten. Graballa will es in ein Luxushotel verwandeln.



Der Trailer zu Lego Star Wars Gruselgeschichten:

Lego Star Wars Gruselgeschichten - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus lernen wir in Lego Star Wars Gruselgeschichten einen jungen Mechaniker namens Dean sowie Vaders treuen Diener Vaneé kennen. Dieser führt die Neuankömmlinge durch das Schloss und erzählt drei Geschichten, in denen es um die legendäre wie vergessene Star Wars-Schurken geht, von Darth Maul über General Grievous bis Kylo Ren.

Die drei Gruselgeschichten heißen:

Der verlorene Junge

Duell der Monstrositäten

Die Wookie-Pfote

Einen richtigen Star Wars-Horrorfilm sollten wir mit Lego Star Wars Gruselgeschichten allerdings nicht erwarten. Die Lego-Auskopplungen des Franchise sind vor allem dafür bekannt, es mit dem streng gehüteten Kanon nicht allzu genau zu nehmen und sich humorvoll durch die weit entfernte Galaxis zu bewegen.

Der ist der Cast von Lego Star Wars Gruselgeschichten:

Lego Star Wars Gruselgeschichten startet am 1. Oktober 2021 auf Disney+. Inszeniert wurde der Film von Ken Cunningham, der schon das Lego Star Wars Holiday Special verantwortete. Auch Drehbuchautor David Shayne war bei diesem beteiligt.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie gefällt euch der Trailer zu Lego Star Wars Gruselgeschichten?