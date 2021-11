Neuer Star Wars-Trailer bestätigt: Größtes Boba Fett-Geheimnis wird gelüftet

Die Boba Fett-Serie kündigt sich mit einem neuen Trailer an, der mit einem höchst verdächtigen Bild aufwartet. Wir haben uns das Material aus der nächsten großen Star Wars-Serie auf Disney+ genau angeschaut.

Achtung, potentielle Spoiler!

In weniger als einem Monat startet Das Buch von Boba Fett auf Disney+. Die Star Wars-Serie schließt an die Ereignisse der 2. Staffel von The Mandalorian an und entführt uns auf den sandigen Planeten Tatooine, wo Boba Fett den Thron von Gangster-Boss Jabba the Hutt eingenommen hat. Doch worum geht es in der Serie genau?

Das bisher veröffentlichte Material teast einen Tauchgang in die Unterwelt des Star Wars-Universums an. Boba Fett will allerdings nicht mit Angst und Schrecken herrschen, wie es sein Vorgänger getan hat. Stattdessen beabsichtigt er auf gegenseitigen Respekt zu bauen. Dabei könnte er auf einige bekannte Star Wars-Figuren treffen.

Star Wars: Neuer Boba Fett-Trailer deutet Flashback in die Vergangenheit des Kopfgeldjägers an

Der neuste Trailer zur Boba Fett-Serie wartet mit einer kurzen Einstellung auf, die uns den Kopfgeldjäger – ähnlich wie Luke am Anfang von Die Rückkehr der Jedi-Ritter – schwer verletzt in einem Bacta-Tank zeigt. Das kann eigentlich nur eine Sache bedeuten: Wir erfahren endlich, wie Boba Fett den unrühmlichen Sturz in die Sarlacc-Grube zu Beginn von Episode 6 überlebt hat.

Hier könnt ihr den neuen Boba Fett-Trailer schauen:

Das Buch von Boba Fett - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Seit der Ankündigung von Das Buch von Boba Fett ranken sich Gerüchte um einen Flashback, der das größte Geheimnis des Antihelden klärt: Wie ist er dem Sarlacc entkommen? Seine Narben, mit denen er sich in The Mandalorian zurückmeldete, zeugen von einem unerbittlichen Überlebenskampf.

Was genau ist ein Bacta-Tank? Als Bacta-Tank wird im Star Wars-Universum eine Apparatur bezeichnet, die sehr fortschrittliche Technologie nutzt, um mithilfe der wertvollen Substanz Bacta schwere Verletzungen zu heilen. Neben Episode 6 waren Bacta-Tanks u.a. in Rogue One und The Clone Wars zu sehen.

© Disney Boba Fett im Bacta-Tank

Bacta-Tanks stehen allerdings nicht einfach so in der Wüste herum. Sie kosten ein Vermögen und erfordern speziell ausgebildetes Personal oder Medi-Droiden, die sich um die Verletzten während dem Heilungsvorgang kümmern. Ein Umstand, der uns zur Frage führt: Wer war noch daran interessiert, dass Boba Fett überlebt?

Weiterer Flashback zeigt Boba Fett, bevor er seine Rüstung in The Mandalorian zurückbekommen hat

Vom Scarlacc in den Bacta-Tank: Der bewusstlose Boba ist nicht der einzige Hinweis, dass die Serie in die Vergangenheit eintaucht. Vor ein paar Tagen wurde ein kurzer Trailer veröffentlicht, der uns den Kopfgeldjäger ohne Rüstung zeigt. Gemeinsam mit seiner Verbündeten, Fennec Shand (Ming-Na Wen), nähert er sich der Slave I.

© Disney Boba Fett ohne seine ikonische Rüstung

Das Buch von Boba Fett schildert somit zum Teil Ereignisse, die sich parallel zur Handlung der ersten zwei Staffeln von The Mandalorian abspielen oder womöglich sogar davor angesiedelt sind. Es wirkt, als würden die kreativen Köpfe hinter der Serie (u.a. Dave Filoni, Jon Favreau und Robert Rodriguez) mit diesen Rückblicken die Origin-Story von Boba Fett 2.0 erzählen.

Das Buch von Boba Fett feiert am 29. Dezember 2021 seine Premiere auf Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sieben Episoden (eine Episode kurzer als die The Mandalorian-Staffeln) und wird wöchentlich auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht.

