Die große Han Solo-Rückkehr: 5 legendäre Star Wars-Figuren, die in der Boba Fett-Serie zurückkehren könnten

Nach dem großen Luke Skywalker-Auftritt in The Mandalorian haben wir uns durch das Star Wars-Universum gewühlt und 5 Figuren ausfindig gemacht, die Das Buch von Boba Fett aufmischen könnten.

Ob Das Buch von Boba Fett den großen Luke Skywalker-Überraschungsauftritt aus der 2. Staffel von The Mandalorian übertreffen kann, ist fraglich. Dennoch bieten sich in der neuen Star Wars-Serie auf Disney+ einige spannende Möglichkeiten an, um bekannte Figuren aus der weit entfernten Galaxis zurückzubringen.

Wir haben uns im Star Wars-Universum umgeschaut und ein paar Kandidat:innen ausfindig gemacht, die in der Boba Fett-Serie auftauchen könnten. Offiziell bestätigt ist noch keiner der Namen. Doch ausgehend von dem Kurs, den The Mandalorian eingeschlagen hat, sind große Cameos mehr als plausibel.

Mögliche Rückkehr in Das Buch von Boba Fett: Han Solo

In den vergangenen Wochen machte besonders ein vertrautes Star Wars-Gesicht die Runde in der Gerüchteküche: Han Solo. Den Schmuggler verbindet eine persönliche Geschichte mit Boba Fett, nicht zuletzt hat Fett den in Karbonit eingefrorenen Solo durch die halbe Galaxis kutschiert. Vorstellbar wäre eine Begegnung nach langer Zeit oder ein Flashback zurück in die Ära vor dem Niedergang des Imperiums.

© Disney Han Solo in Solo: A Star Wars Story

Das wäre ein geschickter Zug, um Alden Ehrenreich als Han Solo ins Star Wars-Universum zurückzubringen. Auch wenn Solo: A Star Wars Story floppte, wünschen sich viele Fans eine Fortführung seiner Geschichte. Das Buch von Boba Fett wäre die ideale Möglichkeit, um das Solo-potential auf Disney+ zu testen. Und wer weiß, vielleicht erhält er danach zusammen mit Chewie seine eigene Spin-off-Serie.

Mögliche Rückkehr in Das Buch von Boba Fett: Qi'ra

Wo wir bei Solo: A Star Wars Story sind: Die spannendste Figur aus dem Ableger hat in gedruckter Form ein zweites Leben erhalten. Die von Emilia Clarke verkörperte Qi'ra führt seit dem Comic-Event War of the Bounty Hunters das Syndikat Crimson Dawn an und erhält mit Crimson Reign und The Hidden Empire zwei Comicreihen, die ihre Geschichte weitererzählen. Lucasfilm setzt große Hoffnungen in die Figur.

© Disney Qi'ra in Solo: A Star Wars Story

Es wäre durchaus möglich, dass Qi'ra auch in der Timeline von The Mandalorian zugegen ist. Als jemand, der in der kriminellen Unterwelt mitmischt, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie auf Boba Fett trifft, der sich soeben den Thron von Jabba the Hutt unter den Nagel gerissen hat. Immerhin ist sie es, die dem Kopfgeldjäger in War of the Bounty Hunters den eingefrorenen Han Solo streitig macht.

Mögliche Rückkehr in Das Buch von Boba Fett: Bossk

Jahrzehntelang war Boba Fett eine Figur, die von der Coolness und Abgeklärtheit ihrer Rüstung lebte. Sein Auftritt in The Mandalorian hat jedoch klargemacht, dass der Kopfgeldjäger vertieft und in einen (Anti-)Helden transformiert wird. Doch wie reagiert sein professionelles Umfeld darauf? Der Gesinnungswechsel dürfte für hochgezogene Augenbrauen sorgen und alte Konkurrent:innen auf den Plan rufen.

© 20th Century Studios/Disney Bossk in Das Imperium schlägt zurück

Da bieten sich vor allem die Kopfgeldjäger an, die zusammen mit Boba Fett in Das Imperium schlägt zurück erstmals auf der großen Leinwand zu sehen waren. Von Dengar über Zuckuss bis hin zu IG-88 und 4-LOM: Am meisten gespannt sind wir, ob es Bossk in die Serie schafft. Der Trandoshaner ist Fett mehrmals über den Weg gelaufen und hat sicherlich die ein oder andere Rechnung mit ihm offen.

Mögliche Rückkehr in Das Buch von Boba Fett: Cad Bane

Die 2. Staffel von The Mandalorian sorgte besonders mit zwei Figuren für Aufsehen: Ahsoka Tano und Bo-Katan Kryze. Das Besondere an den beiden war, dass wir sie zuvor nur in Animationsserien gesehen haben. Der Transfer ins Live-Action-Format bringt einige Reize mit sich. Auch Das Buch von Boba Fett könnte davon profitieren – und zwar mit der Rückkehr von Cad Bane, seines Zeichens ebenfalls ein Kopfgeldjäger.

© Disney Cad Bane in The Bad Batch

Bane ist perfekt geeignet, um die Star Wars-Unterwelt in Das Buch von Boba Fett auf den Kopf zu stellen. Eingeführt wurde er in The Clone Wars. Sowohl in Star Wars Rebels als auch The Bad Batch hatte er Gastauftritte. Er ist gerissen und erbarmungslos. Man kann sich nie sicher sein, was er als Nächstes macht. Bane strahlt überall, wo er auftaucht, eine einnehmende Präsenz aus. Zudem bringt er jede Menge Western-Vibes mit.

Mögliche Rückkehr in Das Buch von Boba Fett: Jabba the Hutt

Zum Zeitpunkt der Haupthandlung von Das Buch von Boba Fett ist Jabba the Hutt tot. Möglicherweise erhalten wir jedoch eine größere Flashback-Sequenz oder gar eine ganze Flashback-Episode, die uns zeigt, wie Boba Fett dem Sarlacc entkommen ist. Wenn die Geschichte noch ein bisschen früher einsetzt, bekommen wir dadurch vielleicht das ekligste Schleimmonster der Galaxis zu Gesicht.

© 20th Century Studios/Disney Jabba the Hutt in Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Um den Gedanken noch ein Stück weiterzuspinnen: Was ist, wenn wir den Anfang von Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus der Perspektive von Boba Fett erleben – inklusive kurzer Auftritte von Luke, Leia, Han, Lando und Chwie? Das wäre ein spannendes Experiment, sowohl aus künstlerischer als auch aus technischer Perspektive. Die Besetzung dürfte kein Problem sein: Junge Schauspieler:innen für alle fünf Figuren existieren.

Vorerst handelt es sich bei diesen Gastauftritten aber nur um reine Spekulationen. Wer wirklich in Das Buch von Boba Fett auftaucht, erfahren ab dem 29. Dezember 2021, wenn die Serie auf Disney+ startet. Vielleicht gibt es sogar ein kleines Wiedersehen mit Figuren aus dem Mando-Kosmos und ein Update, wie es Baby Yoda geht.

