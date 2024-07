Neues Yellowstone-Video mit Kevin Costner verwirrt Fans vor dem großen Finale

Dass Kevin Costner nicht zum Yellowstone-Abschluss in Staffel 5 zurückkehren wird, scheint mittlerweile klar. Nur warum taucht er dann in einem neuen Video zum Serienfinale auf?

Yellowstone steuert unerbittlich auf das große Serienfinale mit Staffel 5 Teil 2 zu. Noch dieses Jahr endet der Neo-Western-Hit und die Dreharbeiten der finalen Folgen haben bereits begonnen. Nach aktuellem Stand kehrt Kevin Costner nach dem Streit mit Taylor Sheridan nicht zurück. Trotzdem tritt er jetzt prominent im neusten Promo-Video auf.

"Behalte das Königreich oder verliere es": Yellowstone-Teaser erzürnt Fans mit Auftritt von Kevin Costner

Wie die Geschichte der Familie Dutton endet, wird Yellowstone in Teil 2 von Staffel 5 wohl ohne Kevin Costner auf den Schultern seiner konkurrierenden Serien-Kinder Beth (Kelly Reilly) und Jamie (Wes Bentley) austragen müssen. Der offizielle Instagram-Kanal der Serie stiftete mit einem neuen Vorfreude-Video zuletzt aber eher Verwirrung und Ärger, weil der Patriarch dort sehr wohl einen Auftritt hat. Aber seht selbst:

Bei dem verwendeten Promo-Video handelt es sich offenkundig um altes Szenenmaterial von Kevin Costner. Darüber, dass das "Königreich" im Trailer seinen König leider verloren hat, herrscht unter dem neuen Yellowstone-Video ein Konsens: Aussagen wie "Ohne die Hauptfigur kann es nicht episch werden", "Kein Costner, keine Party" und "Es wird nicht mehr dasselbe sein" finden sich als Fan-Reaktion in den Kommentaren.

Schon Anfang des Monats tönte Adoptivsohn Jamie in einem kurzen Yellowstone-Teaser für Staffel 5b: "Die größte Gefahr für diese Ranch ist unser Vater" und warf die Frage auf, wer in der Dutton-Familie am Ende wohl wen ausschalten würde – ebenfalls zu Bildern von Kevin Costner.

Ob die zwei Trailer-Aussagen verlorener Königreiche und schuldiger Väter, sich absichtsvoll oder zufällig auch auf Kevin Costner beziehen lassen, ist unklar. Wird John Dutton in Teil 2 der 5. Staffel zum Sündenbock oder sogar getötet? Fest steht nur, dass Yellowstone im Endspurt nicht davor zurückscheut, seinen größten Star auch in Abwesenheit noch ein letztes Mal zum Zugpferd des Western-Showdowns zu machen. Selbst wenn die Serie dafür vergangenes Videomaterial einsetzen muss und Gefahr läuft, die Fans zu verärgern.

Wann startet das Yellowstone-Finale von Staffel 5b?

Während das Yellowstone-Universum bald schon 6 Serien umfasst und auch andere Streamer wie Netflix Yellowstone-Ersatz-Serien in Stellung bringen, blicken aller Augen auf den 10. November 2024. Dann starten die letzten Folgen (wöchentlich) in den USA. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.



Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.