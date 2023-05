Das Sci-Fi-Epos des Jahres: Erster Dune 2-Trailer zeigt neue Figuren und düstere Schlacht

Der erste Trailer zu Dune 2 ist endlich da. Im November startet die heiß erwartete Science-Fiction-Fortsetzung mit Timothée Chalamet und Zendaya in den deutschen Kinos.

Willkommen zurück in der Wüste von Arrakis! Nachdem letzte Woche die ersten Bilder aus Dune 2 veröffentlicht wurden, können wir euch heute den Trailer präsentieren. Rund eineinhalb Jahre sind seit dem Kinostart von Dune vergangenen. Jetzt geht das Science-Fiction-Epos in die nächste Runde – und es wird sehr ernst und düster.

Ist Paul Atreides (Timothée Chalamet) wirklich der Auserwählte? Kann er auf den riesigen Sandwürmern reiten? Und wird das Haus Atreides überleben? Der erste Trailer zu Dune 2 gewährt uns einen spannenden Einblick in die Fortsetzung, die erneut von Regie-Star Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) in Szene gesetzt wurde.



Schaut hier den ersten Dune 2-Trailer:

Dune: Part Two - Trailer (Deutsch) HD

Der Dune 2-Trailer verspricht eine gigantische Sci-Fi-Fortsetzung und jede Menge Blockbuster-Bombast

Schon nach dem Trailer ist klar: Dune 2 wird ein aufregendes Blockbuster-Ereignis, das in atemberaubenden Bildern die große Leinwand erobert und den Kinosaal zum Beben bringt. Stilistisch schließt Villeneuve nahtlos an den Vorgänger an. Dennoch dürfen wir uns auf einige Neuerungen freuen, besonders im Hinblick auf das Ensemble.

Dune 2 bringt nicht nur viele vertraute Gesichter zurück, sondern stellt uns einige neue Figuren vor. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Neuzugänge:

Wann startet Dune 2 im Kino?

Aus dem ersten Teil kehren zurück:

Dune 2 statet am 3. November 2023 in den deutschen Kinos. Villeneuve hat bereits angedeutet, dass die Fortsetzung nicht das Ende der Reise ist. Sollte der zweite Teil erfolgreich sein, könnte er sich der Regisseur vorstellen, das Sci-Fi-Epos zur Trilogie auszubauen. Dune 3 würde dann auf dem Roman Dune Messiah basieren.

Darüber hinaus gibt es weitere Expansionspläne für die Sci-Fi-Reihe. Mit Dune: The Sisterhood befindet sich eine Spin-off-Serie in Arbeit, deren Handlung viele, viele Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt ist. Im Mittelpunkt der Ereignisse befinden sich der Orden der Bene Gesserit. Wann die Serie erscheint, ist unklar.

