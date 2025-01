Nicht verpassen: Dieses Jahr geht die beste Star Wars-Serie weiter, die kaum jemand kennt

Selbst Star Wars-Fans vergessen manchmal, dass diese wundervolle und extrem abwechslungsreiche Serie existiert. Noch dieses Jahr wird die 3. Staffel mit neun neuen Episoden veröffentlicht.

Wenn es um Star Wars-Serien geht, kommen den meisten Fans zuerst namhafte Vertreter wie The Clone Wars und Star Wars Rebels aus dem Animationsbereich in den Sinn. Seit dem Start von Disney+ gehören außerdem große Live-Action-Serien dazu, allen voran The Mandalorian, die diese Sparte im Star Wars-Universum eröffnet hat.

Darüber hinaus gibt es eine ganz besondere Serie, die oft vergessen wird: Star Wars: Visionen. Vor vier Jahren feierte das ungewöhnliche Projekt seine Premiere. Noch dieses Jahr wird es mit einer 3. Staffel und insgesamt neun neuen Episoden fortgesetzt. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu dem intergalaktischen Kleinod.

Um was genau handelt es sich bei Star Wars: Visionen?

Star Wars: Visionen umfasst bis dato zwei Staffeln mit jeweils neun Episoden, die komplett voneinander unabhängige Geschichten erzählen. Als wäre das nicht spannend genug, steckt hinter jeder Episode ein anderes Animationsstudio. Das bedeutet, dass sich die Geschichten nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch stark unterscheiden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Wars: Visionen schauen:

Star Wars: Visionen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Star Wars als schwarz-weißer Samuraifilm mit roten Lichtschwertakzenten? Kein Problem. Star Wars als liebevoll gestaltetes Stop-Motion-Abenteuer? Immer her damit. Und Star Wars in abstrakten Formen und Farben, die mit der Bilderflut der Spider-Verse-Filme mithalten können? Auch das ist bei Star Wars: Visionen möglich.

Welche Studios stecken hinter Star Wars: Visionen Staffel 3?

Nachdem die Anthologieserie zuletzt auf globaler Ebene unterwegs war, stammen die neun Episoden der 3. Staffel alle wieder aus Japan. Der Anime-Ansatz gehörte ursprünglich zum Konzept der Serie. Jetzt kehrt der Fokus dahin zurück – nicht zuletzt findet dieses Jahr auch die Star Wars Celebration in Japan statt.

Vier Anime-Studios aus der Debütrunde kehren mit neuen Kurzfilmen zurück:

Kamikaze Douga (Staffel 1, Folge 1: Das Duell)

(Staffel 1, Folge 1: Das Duell) Kinema Citrus (Staffel 1, Folge 4: Die Braut des Dorfes)

(Staffel 1, Folge 4: Die Braut des Dorfes) Production I.G. (Staffel 1, Folge 5: Die neunte Jedi)

(Staffel 1, Folge 5: Die neunte Jedi) Trigger (Staffel 1, Folge 7: Der Alte)

Dazu gesellen sich fünf neue Namen im Star Wars: Visionen-Kosmos:

Anima (bekannt für JoJo's Bizarre Adventure)

(bekannt für JoJo's Bizarre Adventure) David Production (bekannt für JoJo's Bizarre Adventure)

(bekannt für JoJo's Bizarre Adventure) Polygon Pictures (bekannt für Tron: Uprising)

(bekannt für Tron: Uprising) Project Studio Q (bekannt für Evangelion 3.0)

(bekannt für Evangelion 3.0) Wit Studio (bekannt für Attack on Titan)

Polygon Pictures hatte sogar vor langer Zeit schon einmal einen ersten Star Wars-Kontakt. Das Studio war von der 3. bis zur 6. Staffel in die Produktion von The Clone Wars involviert. Jetzt liefert es seine eigene Geschichte ab.

Warum gibt es keine Star Wars: Visionen-Folge von Ghibli?

Zwei Japanausgaben und immer noch kein Kurzfilm von dem legendären Studio Ghibli, das hinter Anime-Meisterwerken wie Mein Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland und Der Junge und der Reiher steckt?! Wie kann das sein? Sowohl Star Wars-Fans als auch Anime-Fans wundern sich über das Fehlen von Studio Ghibli.

Warum Ghibli bisher keinen Kurzfilm zu einer der Staffeln von Star Wars: Visionen beigetragen hat, ist nicht bekannt. Dafür gibt ein Trostpflaster: Mit Zen – Grogu und die Rußmännchen ist vor drei Jahren – zum dreijährigen Jubiläum von The Mandalorian – tatsächlich ein handgezeichneter Kurzfilm aus dem Hause Ghibli erschienen.

Wann startet Star Wars: Visionen Staffel 3 bei Disney+?

Bislang haben weder Lucasfilm noch Disney+ ein konkretes Startdatum für die 3. Staffel von Star Wars: Visionen verlauten lassen. Sicher ist nur, dass die Staffel irgendwann dieses Jahr kommt. Die 1. Staffel startete damals im September, die 2. Staffel im Mai. Ein Muster lässt sich daraus nicht ableiten. Dieses Jahr würde sich die Star Wars Celebration (18. bis 20. April 2025) ideal als Startplattform für die neuen Folgen eignen.