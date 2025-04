Nichts für schwache Nerven: The Batman-Bösewicht brilliert in Thriller über eskalierenden Nachbarschaftsstreit

Barry Keoghan und Christopher Abbott liefern sich im Thriller Bring Them Down ein schonungsloses Duell in der irischen Einöde, das zunehmend unter die Haut geht.

Im Programm der Fantasy Filmfest Nights 2025 läuft der irische Thriller Bring Them Down im Kino und prüft mit einer Farmers-Fehde nicht nur eure Tierliebe auf Herz und Nieren. The Batman-Star Barry Keoghan darf nach seinem Joker schauspielerisch wieder alles geben.

Das Schreien der Lämmer: In Bring them Down eskaliert ein Schafskrieg

Wer schon einmal durch Irland gereist ist, weiß, dass die von weißen Schafspelzen gefleckten Landschaften fest zum Erscheinungsbild des Landes gehören. Für die rivalisierenden Hirten-Familien von Michael (Christopher Abbott) und Jack (Barry Keoghan) bedeutet die Schafszucht allerdings schwere Arbeit. Seit Generationen treiben ihre Verwandten die Tiere auf die Weiden und wieder zurück. Der Verlust eines männlichen Bocks an die harsche Umgebung kann das gesamte Gleichgewicht eines ohnehin bedrohten Betriebs stören. Als ein Unbekannter Schafe ermordet, schaukelt der Konflikt sich schnell hoch.

Schaut hier den Trailer zu Bring them Down

Bring Them Down - Trailer (English) HD

Nachdem sich Barry Keoghan in The Killing of a Sacred Deer schon (metaphorisch) getöteten Rehen gewidmet hat, peinigt er diesmal Schafe. Das Schweigen der Lämmer wird hier zum Schreien der Schafe, wenn nachts jemand kommt, um den Tieren die Hinterläufe abzuschneiden und zu verkaufen. In einer der unheimlichsten Szenen von Bring them Down läuft Michael im Dunkeln über eine Wiese wolliger Leiber, die wie lebende Tote daliegen: Die Schafe mögen noch blöken, das Leben der Herde ist trotzdem verwirkt. Der Hirte kann nur noch zum erlösenden Messer greifen.

Mit internen und externen Familienkonflikten, Schwierigkeiten von landwirtschaftlichen Betrieben und vererbten Rivalitäten hat Bring Them Down viel zu erzählen. Nach mehreren Kurzfilmen bringt Christopher Andrews diese Elemente in seinem Spielfilmdebüt nicht immer reibungslos zusammen. Doch das starke Schauspiel der Hauptdarsteller Christopher Abbott (It Comes at Night) und Barry Keoghan (Eternals) hilft über die gröbsten Hindernisse der Erzählung hinweg.

Bring Them Down: Ein nervenaufreibender Thriller, der in der Zeit springt

Kaum jemand kann so leidend und trotzdem stur dreinblicken wie Christopher Abbott, was er in Horror-Thrillern wie Possessor und Wolf Man mehrfach bewies. Für abgedrehtere Rollen bietet sich nach Werken wie The Banshees of Inisherin und Saltburn hingegen Barry Keoghan ideal an. Die Schauspieler werden an den beiden Polen unterdrückter Wut und gefährlicher Unberechenbarkeit aufeinander losgelassen und diese Rechnung geht in Bring Them Down auf. Zumal der Film von einem plötzlichen Perspektivwechsel lebt.

Zunächst folgen wir Abbotts Michael in den psychischen Abgrund gestohlener Böcke und verstümmelter Schafe – bis er mit seinem Gewehr einen düsteren Rachefeldzug antritt. Dann springt der Thriller plötzlich in der Zeit zurück, um die Eskalation aus Jacks Sicht zu beleuchten. Durch diesen Kniff erhält der Konflikt der zwei Familien unerwartet weitere Facetten, an denen auch Väter (Colm Meaney und Paul Ready) sowie Ex-Freundinnen (Nora-Jane Noone) ihren Anteil haben.

Die filmische Gangart von Bring Them Down gerät zwar gelegentlich aus dem Tritt, wenn die non-lineare Erzählung zwischen extremer Eskalationen und sehr ruhigen Momenten der Isolation wechselt. Am Ende ergibt sich aber trotzdem ein beängstigendes Gesellschaftsbild, das man zusammen mit den traurigen Schafsschreien im Ohr mit nach Hause nimmt.

Wir haben Bring Them Down vorab zu den Fantasy Filmfest Nights gesehen, wo der Thriller im Mai 2025 läuft. Einen deutschen Starttermin gibt es darüber hinaus noch nicht.