Noch spannender als Liebes Kind: Bei Netflix gibt's ein Thriller-Meisterwerk, das auch die Macherin des Serien-Hits empfiehlt

Die Netflix-Serie Liebes Kind begeistert Thriller-Fans mit ihrer Hochspannung. Wenn ihr die Serie schon durchgeschaut habt, hat Schöpferin Isabel Kleefeld den perfekten Streaming-Tipp.

Die deutsche Serie Liebes Kind steht bei Netflix überraschend auf Platz 1 der Charts. Die Krimi-Adaption nach Vorlage von Romy Hausmann übertraf zumindest hierzulande starke Konkurrenz wie One Piece.

In der sechsteiligen Miniserie geht es um Lena (Kim Riedle). Ihr gelingt die Flucht, nachdem sie lange von einem Psychopathen gefangen gehalten wurde. In einem fensterlosen Haus lebte sie mit den zwei Kindern Jonathan (Sammy Schrein) und Hannah (Naila Schuberth) unter einer Terrorherrschaft. Von Krimi-Fans wird Liebes Kind als "krasseste Serie auf Netflix" gefeiert. Serienschöpferin Isabel Kleefeld hat einen noch härteren Thriller-Tipp auf Lager, den ihr ebenfalls bei Netflix streamen könnt.

Welchen Film empfiehlt die Liebes Kind-Schöpferin?

"Da gibt es allein diese Eingangssequenz, in der eine Familie nach Hause geht. Bezaubernde Kinder, alle sind gut drauf. Und du denkst: Oh Gott, was wird gleich passieren?" – so schwärmt Kleefeld in der Netflix Woche über einen ihrer Lieblings-Thriller.

Universal Prisoners

Das Lob gilt Prisoners von Dune-Regisseur Denis Villeneuve. Der Entführungs-Thriller erschien im Jahr 2013 und schockte mit einer kompromisslosen Geschichte. Die Ähnlichkeiten zu Liebes Kind sind definitiv vorhanden. Allerdings erzählt die Netflix-Serie größtenteils aus Sicht der Entführungsopfer. Prisoners nimmt die Perspektive jener Menschen ein, die verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen.

Worum geht es in Prisoners und was ist so besonders an dem Thriller?

Die Entführung seiner Tochter und deren bester Freundin treibt einen Vater (Hugh Jackman) und einen Ermittler (Jake Gyllenhaal) fast zum Wahnsinn. Der Vater fürchtet um das Leben der beiden Mädchen und nimmt den Mann (Paul Dano) gefangen, den er für den Täter hält.

Prisoners - Trailer 3 (Deutsch) HD

Prisoners ist spannender als Liebes Kind, weil der Film fast nichts verrät. Die Zuschauenden sind genauso ahnungslos wie die Hauptfiguren. Sicher ist nur: Zwei Kinder sind verschwunden und mit jeder Minute wird ihr Tod wahrscheinlicher. Die Hauptfigur Keller würde alles tun, um sie zu retten. Anfangs ist seine Moral noch intakt, er verwandelt sich jedoch zu einem brutalen Monster, um seine Mission zu erfüllen.

Prisoners ist mit einer Laufzeit von knapp zweieinhalb Stunden episch lang, hält seine Spannung aber stets aufrecht. Ihr könnt den Thriller jederzeit bei Netflix streamen – genau wie die sechs Folgen von Liebes Kind.

