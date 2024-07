Nur 6 Monate nach Kinostart schon bei Netflix: Einer der größten Superhelden-Filme des Jahres

Vor dem Kinostart von Deadpool & Wolverine könnt ihr jetzt noch einen der größten Superhelden-Filme des Jahres neu im Netflix-Abo streamen.

Nächste Woche ist es soweit und mit Deadpool & Wolverine startet der größte Superhelden-Film 2024 im Kino. Davor ist dieses Jahr im Februar schon ein Marvel-Blockbuster auf der großen Leinwand zu sehen gewesen, den viele vielleicht schon wieder vergessen (oder verdrängt) haben.

Madame Web mit Dakota Johnson ist bei der Kritik nicht gerade positiv aufgenommen worden und floppte finanziell. Wenn ihr den Film noch nicht kennt und nachholen wollt, habt ihr jetzt bei Netflix im Abo die Gelegenheit dazu.

Superhelden-Blockbuster neu bei Netflix: Das ist die Story von Madame Web

In der Handlung der Comicverfilmung spielt Johnson die Hauptfigur Cassandra "Cassie" Webb, die in New York als Rettungssanitäterin arbeitet. Eines Tages stellt sie fest, dass sie aus unerklärlichen Gründen Ereignisse sehen kann, bevor sie passieren. Bei einem ihrer Blicke in die Zukunft muss sie die Teenagerinnen Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) und Mattie Franklin (Celeste O'Connor) vor einem mysteriösen Bösewicht im Spider-Man-ähnlichen Kostüm (Tahar Rahim) retten. Was dahinter steckt, verändert das Leben von allen vier Frauen.

Schaut hier noch einen deutschen Madame Web-Trailer:

Madame Web - Trailer (Deutsch) HD

Mit einem Budget von 80 bis 100 Millionen Dollar spielte Madame Web weltweit nur 100 Millionen Dollar wieder ein und gilt damit als finanzieller Flop. Bei der Moviepilot-Community kommt der Superhelden-Blockbuster auch nur auf einen dürftigen Bewertungsschnitt von 4,4.

Falls ihr die Zeit bis zum Kinostart von Deadpool & Wolverine am 24. Juli noch mit Superhelden-Stoff überbrücken wollt, könnt ihr jetzt trotzdem noch einen Blick auf Madame Web wagen.

Dagegen war Madame Web günstig: Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten im Podcast

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.