Nur 8 Wochen nach Kinostart: Einer der größten Blockbuster des Jahres bald als Stream verfügbar

James Gunns neuer Superman-Film zählt zu den größten Blockbustern dieses Kinojahres. Jetzt steht fest, ab welchem Datum ihr den Superheldenkracher fürs Heimkino leihen oder kaufen könnt.

Im Juli ist mit Superman der langerwartete neue Film über den Man of Steel im Kino gestartet. DC-Fans bekamen darin erstmals den Henry Cavill-Nachfolger David Corenswet unter der Regie von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn zu sehen.

Wer das Blockbuster-Spektakel bisher verpasst hat oder nochmal im Heimkino erleben will, hat bald die Gelegenheit dazu. Wie Amazon soeben in einer Pressemitteilung verkündet hat, steht der neue Superman-Film ab dem 3. September 2025 zum Leihen oder Kaufen bei Prime Video zur Verfügung.

Superman-Neustart bald als Stream: Darum geht es im DC-Blockbuster

Gunn hält sich in seiner DC-Vision nicht lange mit der altbekannten Origin-Story des Helden ab. Nach wenigen Texttafeln direkt zu Beginn erzählt der Regisseur den Konflikt zwischen Clark Kent aka Superman (Corenswet) und dem schurkischen, milliardenschweren Unternehmer Lex Luthor (Nicholas Hoult). Dieser will dem Helden in einem drohenden Krieg zwischen zwei Ländern die Schuld anhängen.

In Gunns Superman-Film mischen außerdem weitere sogenannte Metawesen wie Nathan Fillion als Guy Gardner aka Green Lantern mit. Clarks Romanze mit seiner Reporter-Kollegin Lois Lane (Rachel Brosnahan) spielt auch eine Rolle im ganzen Geschehen.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Superman-Trailer schauen:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

So soll es nach Superman im neuen DC-Universum weitergehen

Der neue Superman-Film hat mit einem ungefähren Budget von 225 Millionen US-Dollar weltweit über 600 Millionen eingespielt und ist damit ein moderater Erfolg. Eine Fortsetzung wurde vom Regisseur bisher nicht angekündigt. Stattdessen konzentriert sich Gunn wohl auf eine Art Superman-Saga, in welcher der Held Teil größerer Filme wie Team-Abenteuer sein könnte.

Als Nächstes soll es im sogenannten DC Universe (DCU) unter der Leitung von Gunn und Produzent Peter Safran im Kino mit laut dem Supergirl-Solofilm und einem Horrorfilm über Batman-Schurke Clayface weitergehen.

Teil des DCU ist auch die Peacemaker-Serie mit John Cena, die gerade in die 2. Staffel gestartet ist. Neue Folgen streamen hierzulande bei RTL+.