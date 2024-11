Offiziell bestätigt: Einer der besten Star Wars-Bösewichte kehrt zurück und es gibt sogar schon die ersten Bilder

Nächstes Jahr erwartet Star Wars-Fans der Start der 2. Staffel von Andor. In den neuen Episoden dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit einem der besten Bösewichte der Sternensaga freuen.

Monatelang haben wir vergeblich auf ein Lebenszeichen der 2. Staffel von Andor gewartet. Jetzt überschlagen sich die Neuigkeiten zur gefeierten Star Wars-Serie. Vergangenes Wochenende war Andor ein wichtiger Teil des Lucasfilm-Panels bei der D23 Brazil. Dort wurde u.a. das Startdatum für die neuen Folgen enthüllt.

Darüber hinaus bekamen die Anwesenden einen Teaser-Trailer zu sehen. Im Internet wurde das gezeigte Material nicht veröffentlicht. Dank Empire erreichen uns nun trotzdem die ersten Bilder aus der zweiten und letzten Staffel der Star Wars-Serie. Und die bringen Ben Mendelsohn als Bösewicht Orson Krennic zurück.

Erste Bilder enthüllt: Rogue One-Bösewicht Ben Mendelsohn mischt als Orseon Krennic Andor Staffel 2 auf

Moment, ist Orson Krennic nicht am Ende von Rogue One gestorben? Ja, das habt ihr richtig in Erinnerung. Die Rückkehr in Andor ist trotzdem möglich, da die Serie fünf Jahre vor den Ereignissen des Films einsetzt. Dass Mendelsohn neben Diego Luna (Cassian Andor) und Genevieve O'Reilly (Mon Mothma) auf dem Empire-Cover zu sehen ist, stellt somit keinen Kanonbruch dar, sondern passt zur Star Wars-Geschichte.

Allzu überraschend kommt Mendelsohns Rückkehr als Orson Krennic nicht. Bereits im Juni ist Alonso Ruizpalacios, einem der neuen Andor-Regisseure, herausgerutscht, dass er mit dem australischen Schauspieler gedreht hat. Durch die Veröffentlichung der ersten Bilder via Empire hat Lucasfilm das Casting auch ganz förmlich offiziell gemacht.

In der 2. Staffel von Andor wird Krennic u.a. auf die von Denise Gough verkörperte Dedra Meero treffen. Ob sich die ehrgeizige ISB-Mitarbeiterin mit dem Todesstern-Enthusiasten anlegen wird? Gegenüber Empire verrät Mendeslohn:

Wenn sie sich nicht einig sind, finde ich das süß. Aber Dedra gegen Krennic? Ich denke, das passt nicht ganz zusammen. Sie sind alle Untergebene von Krennic. Sie gehen alle in eine Richtung. Wenn man im Imperium seine Meinung sagt, gibt es Meinungsverschiedenheiten.

In einem weiteren Artikel legt Empire den Fokus auf Cassian Andor. Welchen Herausforderungen muss sich der Protagonist der Geschichte in der 2. Staffel stellen?

Diego Luna erklärt:

Er ist ein Mann, der sich voll und ganz der Rebellion verschrieben hat. Er ist jemand, der aufsteigen muss. Es gibt einen riesigen Berg, den er erklimmen muss, um zu dem Mann zu werden, dem wir in Rogue One begegnen.

Cassian ist nicht allein. Die 2. Staffel von Andor bringt auch den Droiden K-2SO zurück, der sich als absoluter Szenendieb in Rogue One entpuppte. Doch wie haben sich die beiden kennengelernt?

Luna teast:

Das Publikum hat sich vermutlich schon seine eigene Geschichte ausgedacht, wie Cassian und K-2 zusammengefunden haben. Es sagt eine Menge über Cassian aus, dass sein bester Freund ein Droide ist. Und ein Droide, den er umprogrammieren musste. Aber wie ist das eigentlich passiert und wer war er vorher? Diese Fragen werden beantwortet.

Ausgehend von Lunas Beschreibungen erwarten uns in der 2. Staffel von Andor viele neue Schauplätze. Doch es gibt mindestens auch einen Planeten, den wir schon vor über vier Dekaden in Krieg der Sterne gesehen haben: Yavin, jener erdähnliche Planet, der zu Beginn der Original-Trilogie als Stützpunkt der Rebellen-Allianz fungiert.

Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy sagt dazu:

Ich meine, früher oder später müssen wir auf Yavin landen, oder? Also werden wir die Geschichte von Yavin erzählen. Niemand hat Yavin bisher so beleuchtet, wie wir es tun werden.

Seit längerem ist bekannt, dass die 2. Staffel von Andor direkt in den Ereignissen von Rogue One mündet. Gilroys Beschreibung untermauert das nur.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

Die 2. Staffel von Andor startet in Deutschland am 23. April 2025 bei Disney+. Insgesamt dürfen wir uns auf zwölf neue Episoden freuen, die sich wie schon bei der Debütrunde in vier Drei-Folgen-Arcs schrittweise auf Rogue One zubewegen.