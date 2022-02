Oscar 2022: Die neusten Änderungen an der Verleihung sind ein großer Fehler

Die Academy Awards leiden unter schlechten Quoten, nun werden beim Oscar 2022 acht Kategorien aus der Live-Übertragung gekürzt, davon eine die besonders wichtig und populär ist.

Oscar-Schauen kann sich anfühlen wie beim Öffnen der Bundeslande am Ende von Jäger des verlorenen Schatzes. Du gehst jung in die Nacht und kommst gefühlt als Skelett wieder heraus. Es handelt sich schließlich um eine Marathon-Veranstaltung, die seit einer Weile mit sinkenden Quoten kämpft. Deswegen werden beim Oscar 2022 gleich acht Kategorien aus der Live-Übertragung gekürzt. Das ist ein großer Fehler, der den Reiz der Show schmälert.

Diese 8 Kategorien werden beim Oscar 2022 nicht mehr live gezeigt

In einer offiziellen Mitteilung (via THR ) hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences folgendes bekanntgegeben:

Die Verleihung im Dolby Theatre beginnt eine Stunde vor der Live-Übertragung im Fernsehen.

im Fernsehen. In dieser Stunde werden folgende 8 Preise verliehen: Filmmusik, Schnitt, Ton, Live-Action-Kurzfilm, Dokumentar-Kurzfilm, animierter Kurzfilm, Make-up und Hairstyling und Szenenbild.

Laut Academy werden alle Kategorien und die Dankesreden während der TV-Übertragung gezeigt, allerdings ist nicht bekannt, inwieweit sie gekürzt werden. Außerdem ist fraglich, wie viele Menschen zum Zeitpunkt der Verleihung dieser acht Preise im Dolby Theatre sind, findet theoretisch doch gleichzeitig die Red Carpet Show statt.



Die Oscars sollen kürzer und unterhaltsamer werden

Ziel ist laut Academy, "mehr Zeit und Möglichkeiten für die Unterhaltung und das Engagement des Publikums zu bekommen durch Comedy, Musiknummern, Film-Montagen und Tribute."

Anders ausgedrückt: Die Oscars wollen die 3-Stunden-Marke nicht überschreiten und all jene im TV-Publikum bei Laune halten, die sich höchstens für die Hauptkategorien (Film, Schauspieler:innen, Regie) interessieren.

Mit Schnitt und Musik verlieren zwei wichtige Kategorien an Bedeutung und Spannung

Der Oscar für den Besten Schnitt war lange Zeit ein wichtiger Hinweis auf den Gewinner des Besten Films. Man denke etwa an das Jahr, als Hurt Locker gegen Avatar siegte und der Schnitt-Gewinn dies gewissermaßen voraussagte. Das hat sich zuletzt gewandelt, doch der Schnitt belohnt ziemlich verlässlich populäre Oscar-Filme, also genau das, wonach sich der US-Sender ABC wegen sinkender Einschaltquoten sehnt (der vermutlich auch hinter der Änderung steckt).

Der beste Schnitt belohnt häufig Filme mit Action und Effekten

In den letzten Jahren gewannen in dieser Kategorie Sound of Metal, Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Bohemian Rhapsody, Dunkirk, Hacksaw Ridge und Mad Max: Fury Road. Wie Filmkritiker Noah Gittell in einem informativen Thread erinnert, belohnt der Schnitt häufig Filme mit Actionszenen und visuellen Effekten, also jene, die in den Haupt-Kategorien selten eine Chance haben.

Schaut euch den Trailer für den oscarnominierten Dune an:

Dune - Trailer (Deutsch) HD

Indem die Kategorie in die Retorte verschoben wird, verlieren genau diese Filme an Sichtbarkeit bei den Oscars. Das könnte 2022 den Sci-Fi-Blockbuster Dune und den Netflix-Erfolg Don't Look Up treffen, zwei der am meisten gesehenen Filme im Oscar-Feld.



Mehr Musik bei den Oscars, aber nicht der Preis für die Beste Musik

Ähnlich überraschend ist der Ausschluss des Oscars für die Beste Musik aus der Live-Übertragung. Auch hier sind dieses Jahr Dune und Don't Look Up nominiert, in den letzten Oscar-Ausgaben gewannen Pixars Soul, der DC-Thriller Joker und der Marvel-Blockbuster Black Panther. Alle drei Star Wars-Sequels konnten sich über Nominierungen in dieser Kategorie freuen.

Nun wollen die Oscar-Verantwortlichen mehr Platz für Musik und Unterhaltung einräumen, in dem sie ausgerechnet den Filmmusik-Award in die Peripherie verschieben. Denn das muss klar sein: Wenn bei den Oscars Preise aus der Konserve gezeigt werden (etwa die für das Lebenswerk), dann fehlt diesen Momenten und Reden seit jeher die authentische Kraft, die eine Live-Übertragung gehabt hätte.

Die Oscars killen das Überraschungs-Potenzial ihrer eigenen Show

Virale Momente entstehen aus solchen nachgereichten Preisen ebenso wenig wie Spannung. Deswegen ist auch der Ausschluss der anderen sechs Kategorien aus der Live-Show zu bedauern. Wir schauen die Oscars wegen den großen Stars.Für die skurrilsten oder bewegendsten Momente sorgen häufig jene Filmemacher:innen, die wir noch nie gesehen haben, und die sich noch nicht wohl fühlen im eingespielten Marketing-Blabla Hollywoods.

ABC und die Academy sind nach dem letztjährigen Quoten-Tiefpunkt auf der Jagd nach besseren Zahlen. Die neuen Pläne schränken aber ausgerechnet das ein, was die Oscars im Fernseher überhaupt noch relevant macht: die unvorhersehbaren Freuden einer größenwahnsinnigen Live-Show.

Die Oscar-Verleihung 2022 findet in der Nacht vom 27. auf den 28. März in Los Angeles statt