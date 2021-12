Oscar-Chancen für Will Smith, Ben Affleck & Kristen Stewart: Die Nominierungen für die Golden Globes sind da

Die Golden Globe-Nominierten sind hochinteressant. Das Sci-Fi-Epos Dune sowie Will Smith, Ben Affleck und Kristen Stewart dürfen sich Hoffnungen machen. Was bedeutet das für die Oscars?

Die ersten wichtigen Indikator für die kommende Oscar-Verleihung sind die Golden Globes. Auch wenn die Aussagekraft der von der Auslandspresse in Hollywood (HFPA) gestalteten Preisverleihung schon mal größer war, so gibt sie immer noch eine grobe Richtung vor, welche Filme und Stars sich nächstes Jahr Hoffnungen auf eine begehrte Oscar-Trophäe machen können.

Dune, Lady Gaga, Will Smith, Kristen Stewart und Ben Affleck unter Golden Globe-Nominierten

Der zweite Frühling von Will Smith etwa drückt sich auch bei den Nominierungen für den zweitwichtigsten Filmpreis aus. Zwei Mal war der Darsteller als Best Actor nominiert, für Ali und Das Streben nach Glück. Zwei Mal verlor er. Sein Drama King Richard bringt ihn wieder in Stellung. Darin spielt er den Vater der Williams-Schwestern, die jahrelang die Tenniswelt dominierten.

Seit Monaten himmelt die Filmwelt zudem Kristen Stewarts Performance als Diana in Spencer an. Stewart gilt als große Oscar-Favoritin, es wäre ihr erster. Eher unverhofft in den Kreis der Kandidaten rutscht Ben Affleck, der für seine Nebenrolle in The Tender Bar nominiert ist.

Lady Gaga wiederum könnte nach A Star is Born (nominiert) ein zweites Mal in die Nähe der Oscar-Trophäe kommen, dank ihrer hinreißenden Leistung in House of Gucci. Keine Überraschung, aber interessant ist die Nominierung des Sci-Fi-Blockbusters Dune in der Kategorie Best Drama. Ach ja, Leonardo DiCaprio darf mit seiner ersten Rolle seit Jahren natürlich auch nicht fehlen.

Alle Nominierten bei den Golden Globes 2022

Die folgende Liste stammt von Entertainment Weekly . Die Golden Globes berücksichtigen sowohl Kino- als auch TV-Produktionen. So ist auch der Netflix-Hit Squid Game in der Liste vertreten.

Best Motion Picture – Drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Best Motion Picture – Musical or Comedy

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story

Best Motion Picture – Foreign Language

Compartment No. 6 (Finland, Russia, Germany)

Drive My Car (Japan)

The Hand of God (Italy)

A Hero (France, Iran)

Parallel Mothers (Spain)

Best Director – Motion Picture

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Best Screenplay – Motion Picture

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don't Look Up

Being the Ricardos

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy

Marion Cotillard, Annette

Alain Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In the Heights

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in any Motion Picture

Caitríona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Best Motion Picture – Animated

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Drago

Best Original Score – Motion Picture

The French Dispatch

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

Best Original Song – Motion Picture

King Richard

Encanto

Belfast

Respect

No Time to Die

Best Television Series – Musical or Comedy

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Best Television Series – Drama

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jae Rodriguez, Pose

Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television

Dopesick

Impeachment

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahmi, The Serpent

Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Jessica Chastain, Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo, Genius

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, Squid Game

Welchen Filmen und Stars drückt ihr in der Oscar-Saison die Daumen?