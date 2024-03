Packender Zombie-Horror jetzt günstig fürs Heimkino: Eine der besten Serien 2023 in den Amazon Oster-Angeboten

Diese HBO-Serie gilt nicht nur als eine der besten Umsetzungen eines Videospiels fürs Fernsehen, sondern auch mit als die beste Serie 2023. In den Amazon Oster-Angeboten könnt ihr sie günstig in bester Qualität auf Disc erstehen.

The Last of Us auf Basis des bekannten PlayStation-Spiels war im vergangenen Jahr bei den besten Serien mit ganz vorne vorzufinden. Während Fans auf die zweite Staffel der gefeierten Endzeitserie voraussichtlich noch etwas warten müssen, gibt es die erste Staffel gerade in den Oster-Angeboten von Amazon * in bestmöglicher Heimkino-Fassung günstiger.



Das sonst im Streaming-Angebot bei WOW * oder zum digitalen Kauf bei Prime * verfügbare Zombie-Horror-Drama könnt ihr euch hier in 4K Ultra-HD auf 4 Discs mit allen 9 Episoden der ersten Staffel gerade um 26 Prozent vergünstigt schnappen *. Mit an Bord sind neben den 8 Stunden und 43 Minuten Laufzeit der bisherigen Serie außerdem auch über zwei Stunden an Bonusmaterial.



The Last of Us (Staffel 1) in 4K Ultra-HD Deal Jetzt zu Amazon

Das bietet The Last of Us als Serie



Die neun Episoden der ersten Staffel von The Last of Us folgen wie die PlayStation-Vorlage der Geschichte von Joel ( Pedro Pascal ) und Elli ( Bella Ramsey ) nach einer parasitären Pandemie. Der erwachsene Überlebenskünstler Joel beschützt die scheinbar als einzige immune 14-Jährige Elli, wobei sich zunehmend ein familiäres Miteinander aufbaut.



Sowohl von Zuschauer:innen als auch von der Kritik wurde die erste Staffel von The Last of Us überaus positiv aufgenommen, wobei auch die Moviepilot-Community mit durchschnittlich 8,2 von 10 möglichen Punkten eine herausragende Bewertung abgegeben hat. Von der BBC wurde die Serie "als beste Videospielverfilmung aller Zeiten" bezeichnet. Bereits zum Release haben wir für euch geklärt, für wen sich die Serie lohnt.



The Last of Us: Warten auf Staffel 2



Mit Staffel 2 ist gegenwärtig wohl frühestens Anfang 2025 zu rechnen, während nachfolgende Fortsetzungen noch wesentlich länger brauchen könnten. Wer nicht darauf warten möchte, wie es in Staffel 2 von The Last of Us weitergeht, erfährt dank der Videospielvorlage bereits, was als nächstes mit Joel und Elli passiert. Dabei soll allerdings nicht das komplette zweite Spiel verfilmt werden.

Jetzt zum Angebot: The Last of US Part II Remastered (PS5) bei Amazon *

The Last of Us Part II hat als Spiel auf PlayStation 4 und 5 nicht nur die Geschichte des ersten Teils weitererzählt, sondern wurde gemäß vieler Testwertungen von Fachpublikationen sogar als noch besser empfunden. Dementsprechend können Serien-Fans hoffen, dass auch HBOs Fortsetzung nochmal zulegen könnte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.