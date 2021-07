Peter Hase 2 mit starken Stimmen: Hinter den Kaninchen stecken berühmte Stars

Wer spricht die Tiere in Peter Hase 2? Der Kino-Neustart verfügt über große (deutsche) Prominenz und auch die Original-Sprecher:innen kennt ihr etwa aus DC-Blockbustern.

Peter Hase 2 gehört dem Kreis Filme an, die an diesem Wochenende (ab dem 1. Juli) die Kinos in Deutschland wiedereröffnen. In der Fortsetzung von Peter Hase (2018) hat die Titelfigur genug vom sicheren Leben im heimischen Garten und rennt weg. Peter trifft auf den draufgängerischen Hasen Barnabas und schließt sich im an. Seine Familie riskiert unterdessen alles, um ihn zu finden und wieder nach Hause zu holen.

Moderne Animationsfilme legen immer den Anspruch an sich, auch die erwachsenen Begleitungen zu unterhalten – und das funktioniert am besten mit prominenten Stimmen hinter den Figuren, in diesem Fall Kaninchen.

Tatsächlich werden die Mümmler:innen Wuschelpuschel, Mopsi, Flopsi und Co. von einigen der bekanntesten Schauspieler:innen Deutschlands gesprochen. Auch in der englischsprachigen Originalversion von Peter Hase 2 reiht sich die erste Garde der Schauspielzunft hinter den Pelzgesichtern ein. Wir stellen euch die wichtigsten Figuren des Films sowie ihre deutschen und englischen Sprecher:innen vor.

Die komplette Kaninchenbande in Peter Hase 2

© Sony Flopsi (links), Mopsi (2. v. links), Benjamin (3. v. links), Peter (mitte), Wuschelpuschel (rechts)

Der deutsche und der englische Sprecher von Peter Hase in Peter Hase 2

Deutsche Stimme: Christoph Maria Herbst

© TVNOW Christoph Maria Herbst

Der ehemalige Stromberg-Darsteller (55) mit der markanten Stimme hat viel Erfahrung beim Sprechen von Animationsfiguren angehäuft. Er war in Ritter Rost (Prinz Protz), Angry Birds (Red) und Die Schlümpfe 3 (als Gargamel) dabei. Auch in Die Simpsons übernahm er bereits Sprechrollen. Kaum ein prominenter deutscher Schauspieler ist gefragter.

Englische Stimme: James Corden

© Disney James Corden

Der Brite (42) ist durch seine Vielseitigkeit (er singt und moderiert neben der Schauspielerei) ebenfalls ein begehrter Sprecher. Hören könnt ihr ihn in Trolls World Tour (Biggie), Smallfoot (Percy) oder Der Grüffelo (Maus).

Die deutsche und die englische Sprecherin von Wuschelpuschel in Peter Hase 2

Deutsch: Anja Kling

© Constantin Anja Kling

Anja Kling (51) sprach bereits 1997 im Zeichentrickklassiker Anastasia die Titelrolle. Seither lieh sie ihre Stimme Figuren in Emoji (Smiler) oder auch Angry Birds (Mathilde).

Englische Stimme: Aimee Horne

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 36-jährige Australierin ist im internationalen Filmgeschäft noch relativ unbekannt. Sie ersetzt die Star Wars-Darstellerin Daisy Ridley (Rey), die in Teil 1 noch die Häsin Wuschelpuschel sprach.

Die deutsche und die englische Sprecherin von Mopsi in Peter Hase 2

Deutsch: Jessica Schwarz

© NFP/Filmwelt Jessica Schwarz

Jessica Schwarz (Biohackers, 44) ist ein Topstar des deutschen Films, war in Zeichentrickproduktionen bisher aber noch nicht so oft zu hören. Peter Hase 2 ist erst ihre zweite Rolle – nach Peter Hase 1.

Englische Stimme: Elizabeth Debicki

© Warner Elizabeth Debicki

Die 30-jährige Australierin gehört zu den großen Aufsteigerinnen der letzten Jahre. Sie spielte die Schurkin in Guardians of the Galaxy 2 und hatte die weibliche Hauptrolle in Christopher Nolans Tenet inne. Bereits ihre Sprechrolle in Valerian als Emperor Haban Limaï war animiert.

Die deutsche und die englische Sprecherin von Flopsi in Peter Hase 2

Deutsche Stimme: Heike Makatsch

© Tobis Heike Makatsch

Man sollte meinen, dass die raue und einprägsame Stimme von Heike Makatsch (Das schönste Mädchen der Welt, 49) häufiger für Animationsrollen genutzt wird, aber dem ist ist nicht so. Neben Peter Hase 1 war Makatsch lediglich als Wölfin Raksha in The Jungle Book zu hören, und außerdem in einer kleinen Rolle in Der Grüffelo.



Englische Stimme: Margot Robbie

© Warner Margot Robbie

Margot Robbie (30) ist gerade eines der bekanntesten Filmgesichter überhaupt, ihre Stimme jedoch erklingt gar nicht so oft in Zeichentrickrollen. Außerhalb der Peter Hase-Reihe war sie lediglich in The Lego Movie 2 in ihrer Paraderolle als Harley Quinn zu hören.

Der deutsche und der englische Sprecher von Barnabas in Peter Hase 2

Deutsche Stimme: Axel Lutter

Zum Schluss noch ein waschechter Synchro-Profi. Der 69-jährige Lutter ist seit über 30 Jahren als Sprecher aktiv und unter anderem die Stimme für Jean Reno. Aus dem Animationsfach darf er Auftritte in Ich - Einfach unverbesserlich und Rapunzel – Neu verföhnt für sich verbuchen.

Englische Stimme: Lennie James

© AMC Lennie James

Lennie James (55) kennen die meisten wohl aus den zwei The Walking Dead-Serien als Morgan Jones. Eine reine Sprecherrolle übernahm er zuletzt in der Amazon-Superheldenserie Invincible als Darkwing.



Peter Hase 2 läuft seit heute in den deutschen Kinos.

Wer sind eure Lieblingssynchronsprecher:innen?