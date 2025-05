"Peter Jackson hat mich ausgelacht": So reagierte Der Herr der Ringe-Regisseur auf den ersten Tag mit Gollum am Set

Der Erfolg von Der Herr der Ringe ist unter anderem den schauspielerischen Leistungen zu verdanken, die teilweise unfreiwillig komisch waren.

Mit Der Herr der Ringe hat Peter Jackson eine Adaption verwirklicht, die viele für unmöglich gehalten haben. Einer der prägendsten Aspekte war Andy Serkis Darstellung von Gollum/Smeagol. Insbesondere in Die zwei Türme hat er eine Performance hingelegt, für die er absolut gefeiert wurde. Bei seinem ersten Tag am Set sorgte seine Leistung jedoch noch für ungewollte Lacher.

Peter Jackson wusste nicht, was Andy Serkis am Set suchte

Bei einem Panel der Chicago Comic & Entertainment Expo 2025 wurden einige Cast-Mitglieder aus den Der Herr der Ringe-Filmen versammelt, darunter auch Andy Serkis. Laut Collider sprach er darüber, wie seine Erfahrung am Anfang seiner Zeit am Set war. Demnach liefen die Dreharbeiten bereits vier oder fünf Monate, bevor er nach Neuseeland kam.

Für seine Vorbereitungen krabbelte er herum und übte seine Rolle, dann kam er ans Set. Dort wurde Serkis ein grauer Motion-Capture Anzug übergestreift und während er sich in seine Rolle einfühlte, sah Peter Jackson ihn:

Und dann lachte mich Peter Jackson aus. Die ganze Crew fragte sich: ‘Wer ist der Typ und was zum Teufel macht er hier? Könnt ihr ihn aus dem Bild nehmen, wir wollen hier drehen.’ Ich glaube, am ersten Tag wusste niemand wirklich, was ich da machte.

Als Regisseur war Peter Jackson möglicherweise zu sehr in der Szene, die als nächstes gedreht wurde, um zu erraten, dass er gerade seinen Gollum-Darsteller auslachte. Und auch die restliche Crew hatte womöglich wirklich keine Ahnung davon, wie Gollum zum Leben erweckt werden würde, oder dass Andy Serkis ihn spielte.

Damals war Serkis auch bei weitem nicht so bekannt, wie er es heute ist. Immerhin war Gollum die Rolle, die ihn weltweit berühmt machte. Dass er am ersten Tag am Set ausgelacht wurde, ist dennoch irgendwie verständlich, wenn man seine Performance in dem Motion-Capture-Suit sieht. Seine fantastische Leistung wurde davon glücklicherweise nicht beeinträchtigt.