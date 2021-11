Prinzessinnentausch 3 bei Netflix: Deswegen kommt euch die Besetzung um Vanessa Hudgens so bekannt vor

Mit Prinzessinnentausch 3: Auf der Suche nach dem Stern trifft einer der größten Weihnachtsfilme 2021 bei Netflix ein. Wir haben uns den Cast rund um Vanessa Hudgens genauer angeschaut.

Wie jedes Jahr wartet Netflix auch 2021 mit einer ganzen Reihe an neuen Weihnachtsfilmen auf. Zu Beginn des Monats überraschte etwa die charmante RomCom Love Hard mit Vampire Diaries-Star Nina Dobrev in der Hauptrolle. Das größte Highlight steht jedoch erst noch bevor: Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern.

Alle Black Friday-Angebote bei Amazon Zu Amazon Jetzt sichern

Der dritte Teil der Prinzessinnentausch-Reihe vereint RomCom-Elemente mit dem Zauber der Weihnacht. Darüber hinaus wagt sich die Geschichte dieses Mal aber auch in die Gefilde eines Heist-Films – ein Genre, das Netflix dieses Jahr mit Army of the Dead, Army of Thieves und Red Notice schon ausgiebig erforscht hat.

Prinzessinnentausch 3 bei Netflix: Woher kennen wir die Schauspieler:innen rund um Vanessa Hudgens?

Der größte Reiz von Prinzessinnentausch 3 ist allerdings nicht die Jagd nach dem Stern, sondern der Cast. Doch woher kennen wir die einzelnen Schauspieler:innen? Und noch viel wichtiger: Wie viele Rollen spielt Vanessa Hudgens dieses Mal?

© Netflix Vanessa Hudgens, Vanessa Hudgens und Vanessa Hudgens in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Vanessa Hudgens spielt drei Rollen

Nachdem Vanessa Hudgens in Prinzessinnentausch eine Doppelrolle verkörperte, kam in der Fortsetzung, Prinzessinnentausch 2: Wieder vertauscht, ein weiterer Part dazu. Der dritte Teil wartet in diesem Punkt leider mit keiner Steigerung auf. Dafür wird immerhin aber keine der Rollen reduziert. Hudgens ist erneut zu sehen als ...

... Stacy Juliette De Novo Wyndham , Prinzessin von Belgravia

, Prinzessin von Belgravia ... Lady Margaret Katherine Claire Delacourt , Königin von Montenaro

, Königin von Montenaro ... Lady Fiona Pembroke, Margarets kriminelle Cousine

Neben den Prinzessinnentausch-Abenteuern war Hudgens 2019 auch in dem Weihnachtsfilm The Knight Before Christmas auf Netflix vertreten. Bekannt wurde sie durch die High School Musical-Trilogie, bevor sie das Kino mit Sucker Punch und Spring Breakers eroberte. Ihr neuster Film neben Prinzessinnentausch 3 startet ebenfalls in Kürze auf Netflix: In dem Jonathan Larson-Biopic Tick, Tick… Boom! steht sie neben Andrew Garfield vor der Kamera.

© Netflix Sam Palladio und Vanessa Hudgens in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Sam Palladio als Edward Wyndham

Sam Palladio gehört seit dem ersten Teil zur Prinzessinnentausch-Reihe und ist in der Rolle von Edward Wyndham, Stacys Ehemann, zu sehen. Auf der großen Leinwand hat sich Palladio noch keinen Namen gemacht. Dafür spielte er eine der Hauptrollen in der populären Country-Serie Nashville. Zwischen 2012 und 2018 drehte er 122 Episoden. Passend dazu verfolgt er eine Karriere als Musiker.

© Netflix Vanessa Hudgens und Nick Sagar in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Nick Sagar als Kevin Richards

Auch ein Prinzessinnentausch-Star der ersten Stunde: Nick Sagar tauchte schon im ersten Teil der Reihe als Kevin Richards auf und darf sich inzwischen als Margarets Gemahl bezeichnen. Genauso wie Palladio ist Sagar vor allem durch Serien bekanntgeworden. Die drei wichtigsten Titel in seiner Filmographie sind: Queen of the South, Shadowhunters: The Mortal Instruments und The Haves and the Have Nots.

© Netflix Sam Palladino und Remy Hii in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Remy Hii als Peter Maxwell

Der große Neuzugang in Prinzessinnentausch 3 heißt Remy Hii. Der von ihm verkörperte Peter Maxwell tritt als Fionas Ex in Erscheinung und soll helfen, den titelgebenden Stern zu beschaffen, nachdem dieser aus dem Palast von Montenaro gestohlen wurde. Hii war Teil von Netflix' aufwendiger Marco Polo-Serie, gehört zum riesigen Ensemble von Crazy Rich und spricht aktuell in Arcane die Figuren Marcus und Mr. Kiramman.

© Netflix Vanessa Hudgens und Will Kemp in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Will Kemp als Hunter Cunard

Auch Will Kemp ist neu im Prinzessinnentausch-Universum. Als zuvorkommender wie anspruchsvoller Hotelier Hunter Cunard mischt er die Handlung des dritten Teils auf. Die große, definierende Rolle fehlt bisher aber in seiner Filmographie. In Van Helsing lieferte er als Werwolf sein Kinodebüt ab, in Step Up 2 the Streets leitete er eine Tanzschule und in Doom Patrol spielte er den DC-Helden Mento für eine Episode.

© Netflix Ricky Norwood und Florence Hall in Prinzessinnentausch 3

Der Cast von Prinzessinnentausch 3: Florence Hall und Ricky Norwood

Darüber hinaus kehren in Prinzessinnentausch 3 Florence Hall und Ricky Norwood zurück, die bereits im Vorgänger als Lady Fionas Handlanger:innen Mindy und Reggie auftraten. Beide haben bisher hauptsächlich im Fernsehen gearbeitet. Während Hall mit der britischen Krimiserie Queens Of Mystery ihre größte Rolle an Land ziehen konnte, behauptete sich Norwood in 439 (!) Episoden des BBC-Dauerbrenners EastEnders.

Prinzessinnentausch 3 startet heute, am 18. November 2021, auf Netflix.

Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch den dritten Teil der Prinzessinnentausch-Reihe anschauen?