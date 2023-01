Qual für The Walking Dead-Fans geht weiter: Das Rick-Spin-off kommt viel später als gedacht

Nach dem Ende von The Walking Dead kommen noch mehrere Spin-off-Serien. Heiß erwartet ist der Ableger mit Rick und Michonne, der jedoch nicht mehr dieses Jahr startet.

Das mittlerweile riesige The Walking Dead-Universum lebt nach dem Ende der Hauptserie weiter. Neben laufenden Ablegern sind mehrere neue Spin-off-Serien wie The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon angekündigt.

Mit sehr großer Spannung wird auch eine Serie rund um Rick und Michonne erwartet, die eigentlich noch für 2023 angekündigt war. Das hat sich jetzt geändert.

Schaut hier noch Yves' Video über die Zukunft von The Walking Dead:

So geht es mit Rick Grimes, Michonne und Co. nach dem The Walking Dead Ende weiter

Rick & Michonne-Serie im The Walking Dead-Universum kommt nicht mehr 2023

Gerade hat der Hollywood Reporter gemeldet, dass das langlebigste Spin-off Fear the Walking Dead nach der kommenden 8. Staffel endet. Daneben kündigte der Sender AMC auch an, dass alle neuen Ableger aus dem TWD-Universum später starten.

Dazu gehört auch The Walking Dead: Rick & Michonne. Bisher war die Veröffentlichung noch für Ende 2023 angesetzt. Jetzt wurde verkündet, dass das Spin-off erst 2024 erscheint.

Die finale Staffel Fear the Walking Dead wird in zwei Teilen veröffentlicht. Ab Mai werden die ersten sechs Episoden der 8. Staffel ausgestrahlt. Der Rest dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2023 folgen. Das erste neue Spin-off The Walking Dead: Dead City mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) soll im Juni anlaufen.

Zombie-Ersatz The Last of Us im Podcast: Die beste Horror-Serie 2023?

Bald startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei darüber, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.

Auf welches Spin-off zu The Walking Dead freut ihr euch am meisten?