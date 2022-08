Quentin Tarantino schießt gegen legendären Regisseur: "Unbeholfener Amateur" mit "miserablen" Filmen

Wer umstrittene Meinungen schätzt, ist bei Quentin Tarantino an der richtigen Adresse. Nun lästert er über einen der größten Regisseure überhaupt.

"Ein Amateur" mit "miserablen" Filmen: Quentin Tarantino mag François Truffaut nicht

Dabei findet sich einer der berühmtesten Stellvertreter der französischen Nouvelle Vague oft als Listen-Anwärter der besten Regisseure aller Zeiten wieder. Seine Filme wie Jules und Jim oder Sie küßten und sie schlugen ihn werden von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen zu den größten Meisterwerken des 20. Jahrhunderts gezählt. Tarantino sieht das anders. So zitiert ihn Indiewire aus einer Ausgabe von Sight & Sound:

Die Thriller [des französischen Regisseurs] Claude Chabrol sind viel besser als die miserablen Filme von Alfred Hitchcock oder François Truffaut. Die sind einfach nur schrecklich. [...] [Truffaut] ist ein leidenschaftlicher, unbeholfener Amateur.

© MGM/AP Truffaut mit Isabelle Adjani in seinem Film Die Geschichte der Adele H.

Schon in seiner Buch-Adaption zu Once Upon a Time ... in Hollywood hielt sich Tarantino mit seiner Meinung zur Regie-Legende nicht zurück. In einem Absatz lässt sich Brad Pitts Figur Cliff Booth im Detail über dessen "langweilige" Filme aus.

