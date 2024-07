Richtig krasser Horror-Thriller: Diesen abgefahrenen Trailer kriegt ihr so schnell nicht mehr aus dem Kopf

Revenge-Regisseurin Coralie Fargeat meldet sich mit einem neuen Film zurück – und der sieht richtig, richtig gut aus. Hier ist der Teaser-Trailer zu The Substance.

Vor sieben Jahren begeisterte Coralie Fargeat mit einem Rache-Thriller, dessen blutige Bilder heute noch im Kino nachhallen. Revenge entpuppte sich als kompromissloses Meisterwerk des Körperhorrors und lieferte einen erbarmungslosen Überlebenskampf, der zwischen Sand, Staub und Gestein in der Wüste ausgetragen wurde.

Im Mai präsentierte Fargeat ihr lang ersehntes Nachfolgewerk: The Substance. Die zweite Regiearbeit der französischen Filmemacherin schlug bei den Filmfestspielen von Cannes ein wie eine Bombe und sorgte für extreme Publikumsreaktionen. Der Teaser-Trailer verrät uns nun endlich, warum. Hier kommt ein wilder Kinoritt auf uns zu.

Teaser-Trailer zu The Substance: Demi Moore begibt sich in einen stylishen Horror-Thriller-Albtraum

The Substance - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von The Substance dreht sich um den Filmstar Elisabeth Sparkle (Demi Moore), die einst zur A-Liste Hollywoods gehörte. Die besten Jahre ihrer Karriere liegen jedoch längst hinter ihr. Der vorläufige Tiefpunkt ist erreicht, als sie an ihrem 50. Geburtstag als Moderatorin ihrer eigenen Fitness-Show gefeuert wird.

Genau in diesem Moment erhält sie ein mysteriöses Angebot: Eine neue Droge soll ihr die Möglichkeit geben, wieder ganz oben in der Traumfabrik mitzuspielen. Nur eine Injektion und schon wacht Elisabeth im Körper der jungen Sue (Margaret Qualley) auf. Es dauert aber nicht lange, bis einige ungewollte Nebenwirkungen einsetzen.

Ausgehend vom Teaser-Trailer hat Fargeat ihr Gespür für stylishe Bilder, die sich durch plötzliche Gewalteruptionen in den Kopf brennen, nicht verloren. Im Gegenteil: Nachdem sich der Körperhorror von Revenge in einem überschaubaren Setting abspielte, dreht sie jetzt erst richtig auf und entfesselt ein brutales Hollywood-Inferno.

Neuer Horror-Thriller: Wann startet The Substance im Kino?

Der Streaming-Dienst Mubi hat sich die Vertriebsrechte für The Substance gesichert und bringt den Film am 19. September 2024 in die deutschen Kinos. Mubi begeisterte in den vergangenen Jahren bereits mit einer herausragenden Filmauswahl, die sich von Sofia Coppolas Priscilla bis zu dem Indie-Meisterwerk Aftersun erstreckt.