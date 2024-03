Riesige The Walking Dead-Überraschung: Rick-Serie bringt Fan-Liebling zurück, mit dem wirklich niemand gerechnet hat

Kurz vor dem Finale überrascht The Walking Dead: The Ones Who Live in Folge 5 mit der Rückkehr eines Fan-Lieblings, den wir erstmals seit dem Ende der Originalserie wiedersehen.

Ob The Ones Who Live wirklich alle Fäden zusammenführen kann, werden wir erst im Finale erfahren. Doch mit der vorletzten Folge liefert das The Walking Dead-Spin-off jetzt schon eine gewaltige Überraschung ab.

Nachdem die Serie nicht nur Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira), sondern auch Schurkin Jadis und zwei weitere Figuren aus dem Original zurückbrachte, kehrt nun ein echtes Urgestein zurück, das schon seit 10 Jahren Teil des Zombie-Universums ist.



Achtung, es folgen Spoiler zu The Ones Who Live:

The Ones Who Live Folge 5 überrascht mit der The Walking Dead-Rückkehr von Gabriel Stokes

Gleich zu Beginn der Episode Weist uns den Weg drängt sich eine mysteriöse Figur ins Bild. Nach wenigen Sekunden folgt die große Überraschung: Es ist Gabriel Stokes (Seth Gilliam). Der Priester der Postapokalypse ist bereits seit Staffel 5 Teil des The Walking Dead-Universums. Und sein erster Auftritt seit dem Finale der Originalserie ist viel mehr als nur ein kleiner Cameo-Auftritt.

AMC Gabriels geheimes Treffen mit Jadis

Die schlechte Nachricht zuerst: Gabriel ist nicht Teil der gegenwärtigen Handlung. Es gibt also kein Wiedersehen zwischen Michonne, Rick und ihrem einstigen Wegbegleiter. Stattdessen bringt The Ones Who Live den Charakter für mehrere Rückblenden zurück, mit denen das komplizierte Innenleben von Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) ergründet wird.

Es könnte auch die Horror-Version von Zwei an einem Tag sein. Einmal pro Jahr treffen sich Gabriel und Jadis, die einst in einer Beziehung waren, zu vertraulichen Gesprächen in einem Waldstück in der Nähe von Alexandria. In diesen spricht die CRM-Soldatin über ihre innere Zerrissenheit. Dass Rick noch am Leben ist, verschweigt sie natürlich.

Wie sind die vier Rückblenden zeitlich einzuordnen? Insgesamt drei Treffen zwischen Jadis und Gabriel bekommen wir zu sehen, die noch einmal das besondere Band zwischen ihnen verdeutlichen. Nicht grundlos benutzt Jadis sogar den Nachnamen Stokes im CRM. Diese Gespräche finden zeitlich vor und nach dem Konflikt mit den Flüsterern (Staffel 10) sowie während des Commonwealth-Handlungsstrangs (Staffel 11) statt.

Mit einer weiteren Szene, die ein weiteres Jahr später spielt, gibt uns The Ones Who Live einen Anhaltspunkt, wann das Spin-off gerade spielt. Zeitlich befinden wir uns im Prinzip parallel zum Serienfinale. Denn in der Gegenwart erscheint Gabriel zu einem weiteren Treffen. Jadis taucht hingegen nicht auf. Denn sie ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Wann kommt Folge 6 von The Walking Dead: The Ones Who Live?

Die 6. und letzte Folge von The Ones Who Live erscheint hierzulande am 1. April 2024 bei MagentaTV. Auf The Walking Dead-Nachschub müssen Fans aber nicht lange warten. Bereits im Sommer startet nämlich bereits die 2. Staffel der Spin-off-Serie Daryl Dixon.

