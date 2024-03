Erstmals in 13 Jahren The Walking Dead: Rückkehr kontroverser Schurkin stellt überraschenden Rekord auf

The Walking Dead: The Ones Who Live überrascht in Folge 2 mit der Rückkehr einer weiteren Figur aus der Original-Serie: Mit ihrem Auftritt schreibt Jadis Geschichte.

Auch nach mittlerweile über 13 Jahren vermag das The Walking Dead-Universum immer noch zu überraschen. Die Spin-off-Serie The Ones Who Live bringt nicht nur Rick und Michonne zurück. Die Rückkehr einer altbekannten Schurkin verspricht jede Menge Ärger für das Paar – und stellt zugleich einen Rekord für das Zombie-Franchise auf.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Ones Who Live:

The Ones Who Live bricht The Walking Dead-Rekord mit Jadis

Nach Jahren der Trennung haben sich Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) endlich wiedergefunden, aber ihre derzeitige Situation ist kompliziert. Denn innerhalb der Mauern der Civic Republic und unter dem strengen Blick des CRM darf ihre Verbindung nicht öffentlich werden

Aber es gibt ein weiteres Problem und dieses nennt sich Jadis (Pollyanna McIntosh), die am Ende von Folge 2 erstmals in Erscheinung tritt. Als Warrant Officer des CRM und ehemalige Mitstreiterin des Duos könnte sie Ricks Plan jeden Moment auffliegen und die Situation eskalieren lassen.

AMC Jadis ist zurück

Mit ihrer Rückkehr wird Jadis nicht nur zur gefährlichen Widersacherin der Spin-off-Serie, sie schreibt damit auch The Walking Dead-Geschichte.

Bereits vor einigen Monaten brach die Ableger-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon einen Rekord: Carol wurde zur ersten Figur, die in drei Serien des Zombie-Franchise zu sehen war. Jadis aber kann diesen Rekord noch überbieten.

Nach über 13 Jahren, sieben Serien und Hunderten Episoden ist Pollyanna McIntosh die erste Schauspielerin, die eine reguläre Rolle in drei unterschiedlichen The Walking Dead-Serien übernommen hat. Abseits ihrer Auftritte in den Staffeln 7 bis 9 der Mutterserie zählte Jadis auch zur Hauptbesetzung der 2. Staffel von The Walking Dead: World Beyond. The Ones Who Live ist jetzt ihre dritte Hauptrolle im Zombie-Universum.

Wenn wir Cameo-Auftritte mitzählen, dann steigt auch Rick Grimes in die Riege der Figuren auf, die in drei unterschiedlichen The Walking Dead-Serien zu sehen sind. Neben seinen Hauptrollen in The Walking Dead und The Ones Who Live absolvierte er auch einen kurzen Gastauftritt im Auftakt der 4. Staffel des Spin-offs Fear the Walking Dead.

Mehr The Walking Dead-News:

Wann kommt The Walking Dead: The Ones Who Live Folge 3?

Die erste Staffel von The Ones Who Live besteht aus sechs Folgen, die im Wochentakt immer montags bei MagentaTV veröffentlicht werden. Weiter geht es mit Episode 3 am 11. März 2024. Darin müssen Rick und Michonne ihr Geheimnis vor dem CRM bewahren und einen Weg finden, wie sie innerhalb der Civic Republic zusammen sein können.