Sargnagel für The Mandalorian Staffel 4: Neues Gerücht zerstört die Hoffnung auf weitere Folgen der Star Wars-Serie

The Mandalorian & Grogu bringt die Geschichte der Star Wars-Serie auf die große Leinwand. Laut einem neuen Gerücht erwartet uns scheinbar eine Art Mando-Finale. Staffel 4 ist angeblich nicht mehr geplant.

Anfang des Jahres überraschte Lucasfilm mit der Ankündigung eines neuen Star Wars-Films: The Mandalorian & Grogu. Für Aufsehen sorgte das Projekt vor allem deswegen, weil viele Fans davon ausgegangen sind, dass die Geschichte einfach in Staffel 4 von The Mandalorian weitererzählt wird. Das ist allerdings nicht der Fall.

The Mandalorian & Grogu ist das nächste Kapitel der Mando-Saga ... und womöglich auch das letzte. Das geht zumindest aus einem neuen Insider-Bericht hervor, der ein paar spannende Informationen zur Zukunft des von Pedro Pascal gespielten Kopfgeldjägers auf den Tisch packt. Nachfolgend schlüsseln wir die Details für euch auf.

Star Wars-Gerücht: Nach The Mandalorian & Grogu wird es keine Staffel 4 von The Mandalorian geben

Der neuste Mando-Gossip kommt von Daniel Richtman (via Star Wars Holocron ), der sich in der Vergangenheit als einer der verlässlicheren Scooper erwiesen hat. Laut Richtman markiert The Mandalorian & Grogu das letzte Kapitel der Geschichte, die von der Mando-Serie angestoßen wurde. Eine weitere Staffel wird es nicht geben.

Offenbar wird The Mandalorian & Grogu als eine Art Serienfinale im Kino geplant. So wäre zumindest ein Eventcharakter für den Film gegeben. Nicht zuletzt verbinden die meisten Menschen The Mandalorian mit dem Streaming-Dienst Disney+. Warum dafür ins Kino gehen? Ein großes Finale könnte zusätzlichen Anreiz bieten.

Das Mando-Finale bedeutet allerdings nicht automatisch, dass wir nie wieder etwas von Din Djarin zu Gesicht bekommen. Laut Richtman soll die Figur in zukünftigen Star Wars-Projekten auftreten, auch wenn die Geschichte von The Mandalorian vorerst abgeschlossen ist. Und das führt uns zum nächsten Star Wars-Film.

Auf der Star Wars Celebration 2023 wurde ein Film angekündigt, der alle Ereignisse im Mandoverse zusammenführen soll. Neben The Mandalorian gehören dazu Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew. Spätestens hier dürfte Din Djarin wieder mit von der Partie sein – wenn das Projekt überhaupt noch aktuell ist.

Genau das ist die große Frage: Seit der Ankündigung des Mandoverse-Films gab es kein nennenswertes Update mehr dazu. Stattdessen liegt der Fokus nun auf The Mandalorian & Grogu, der ebenfalls die Ereignisse von Ahsoka und Co. aufgreifen kann. Spätestens bei der Celebration 2025 sollte ein konkreterer Fahrplan enthüllt werden.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Obwohl die Dreharbeiten unter der Regie von Mando-Schöpfer Jon Favreau bereits laufen, liegt der Kinostart von The Mandalorian & Grogu noch in weiter Ferne. Erst am 21. Mai 2026 startet der Film in den deutschen Kinos – sieben Jahre nach dem letzten Leinwandausflug der Sternensaga, Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers.

Im Serienbereich geht es dafür schon in wenigen Monaten weiter: Am 4. Dezember 2024 startet die Mandoverse-Serie Skeleton Crew bei Disney+. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge. Danach erwartet uns jede Woche ein neues Kapitel. Vielleicht werden hier auch schon weitere Weichen für The Mandalorian & Grogu gestellt.