Schock für The Walking Dead-Fans: Eine Hauptfigur steht jetzt ganz oben auf der Todesliste

The Walking Dead endet bald. Aber wird es vor dem Finale von Staffel 11 noch einen schockierenden Tod geben? Langsam deutet sich ein grausames Schicksal für Aaron an.

Die Comicvorlage zu The Walking Dead endete mit einem wahren Schocker für Rick Grimes, der in der Serienadaption so nicht umgesetzt werden kann. Denn: Rick ist schon lange nicht mehr Teil der Serie. Aber könnte es am Ende von Staffel 11 eine andere Hauptfigur treffen? In den jüngsten Folgen häufen sich nun die Hinweise, dass Aaron bald sterben könnte.

In den Comics ist Rick Grimes eine zentrale Figur des Commonwealth-Arcs. Die vergangenen Episoden scheinen uns nun Aaron (Ross Marquand) als möglichen Rick-Ersatz dieser Geschichte zu präsentieren. Nun bangen einige Fans schon um das Schicksal des Hauptcharakter, der seit Staffel 5 fester Bestandteil von The Walking Dead ist.

The Walking Dead Staffel 11: Das sind die Hinweise auf Aarons Tod

Die Theorie, dass Aaron zum Rick der Commonwealth-Story erklärt wird, scheint auf den ersten Blick logisch. Immerhin sind Comic-Rick und Serien-Aaron beide die Anführer von Alexandria. Mit Folge 12 nimmt diese Theorie nun greifbare Form an.

Hier begleitet er Pamela Milton (Laila Robins) und Lance Hornsby (Josh Hamilton) auf eine Tour zu den Gemeinschaften Hilltop und Oceanside – genau wie es Rick Grimes in den Comics tat. Dass Aaron zudem Comic-Rick wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ist ein weiterer Indikator.

Wenn Charaktere in The Walking Dead plötzlich besonders in den Fokus gerückt werden, unerwartet viel Screentime bekommen und auf ihre eigene Geschichte zurückblicken, sollten wir anfangen, um ihr Leben zu fürchten. Und in der aktuellen Folge Warlords steht Aaron schon wieder im Mittelpunkt.

Im Auftrag des Commonwealths nimmt Aaron die Rolle des Vermittlers zwischen der Mega-Gemeinschaft und einer kleinen misstrauischen Gruppe ein. Dabei hält die neue Episode zahlreiche direkte Verweise auf Aarons Vergangenheit als Recruiter für Alexandria und seinen ersten Auftritt in Staffel 5 bereit.



The Walking Dead scheint Aarons Geschichte langsam zu einem Ende zu führen. Aber muss er deshalb gleich sterben? Zumindest die Parallelen zu Ricks Rolle in den Comics legen diese Vermutung nahe. In den Comics wird dieser am Schluss von Sebastian Milton überraschend erschossen. Eben jenes Schicksal könnte auch Aaron schließlich ereilen.

Stirbt Aaron in The Walking Dead? Das spricht gegen das tödliche Ende

Dass The Walking Dead kein Problem damit hat, Commonwealth-Storylines aus den Comics auf andere Figuren zu übertragen, zeigte sich schon zu Beginn der finalen Staffel. Hier wurde Yumiko zum Michonne-Ersatz im Commonwealth erklärt. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass die Serie auch wirklich alle großen Twists dieses Handlungsbogen adaptieren wird.

Schon in der Vergangenheit unterwanderte The Walking Dead die Erwartungen der Fans, die die Comicvorlage kennen. Zum Beispiel hält uns die Serie jedes Mal in Atem, wenn Gabriel an einem Wasserturm vorbeiläuft. Die zahlreichen Verweise auf seinen ikonischen Comic-Tod dienten aber nur dazu, um uns um Gabriel bangen zu lassen. Bis jetzt ist er noch quicklebendig.

Außerdem steht The Walking Dead noch vor einem ganz anderen Problem. Am Ende der Serie wird das Commonwealth unweigerlich neue Anführer:innen brauchen. Wir wissen aber bereits, dass Hauptcharaktere wie Negan, Maggie, Daryl und Carol diesen Ort für ihre Spin-off-Abenteuer wieder verlassen werden – ihr Überleben ist schon mal garantiert.

Aaron ist der einzige Charakter, der dieser Aufgabe wirklich gewachsen wäre. Er wäre der beste Anführer, den sich die Menschen im Commonwealth wünschen könnten. Im Gegensatz zu so manch anderen Hauptfiguren können wir tatsächlich noch um sein Schicksal bangen. Ob er stirbt oder überlebt, erfahren wir spätesten im Finale von The Walking Dead – und bis dahin sind es auch nur noch 11 Episoden.

Glaubt ihr, dass vor dem The Walking Dead-Finale noch eine Hauptfigur stirbt?