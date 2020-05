Sci-Fi-Blockbuster Dune: Neues Bild und düsteres Story-Vorbild enthüllt

Der Dune-Trailer lässt zwar weiter auf sich warten. Dafür gibt es ein neues Bild aus dem von Denis Villeneuve inszenierten Science-Fiction-Film mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet.

Lange kann es nicht mehr dauern, bis der erste Trailer zu Dune veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit erreicht uns ein neues Bild aus dem Science-Fiction-Film, der auf der gleichnamigen Romanvorlage von Frank Herbert basiert. Empire hat den neusten Einblick im Rahmen seiner aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Zu sehen ist Timothée Chalamet als Paul Atreides.

Erst vor wenigen Tagen erreichte uns ein Dune-Bild, das uns Timothée Chalamet zusammen mit Josh Brolin auf der Laderampe eines Fluggeräts mitten in der Wüste präsentierte. Regisseur Denis Villeneuve beschrieb die dazugehörige Szene als prägenden Moment für die Hauptfigur. Auch zum neusten Bild aus seinem Film hat er ein paar ergänzende Worte zu sagen.

Denis Villeneuve vergleicht Dune mit Der Pate

Was für eine Art von Held wird der aus Call Me By Your Name bekannte Timothée Chalamet in seiner ersten großen Blockbuster-Hauptrolle spielen? Laut Denis Villeneuve haben wir es hier mit einem jungen Michael Corleone zu tun.

Paul [Atreides] ist in einem strengen Umfeld mit sehr viel Training aufgewachsen. Er ist der Sohn eines Herzogs und trainiert, um diese Rolle eines Tages selbst einzunehmen. So intensiv er auf diese Rolle vorbereitet wird - ist es wirklich das, wovon er träumt? Das ist der Widerspruch der Figur. Es ist wie bei Michael Corleone in Der Pate - also jemand mit einem sehr tragischen Schicksal, der zu etwas wird, das er niemals werden wollte.

© Dune Warner Bros./Dune

Darüber hinaus beschreibt Denis Villeneuve Dune als emotionale Heldenreise: Der Protagonist der Geschichte wird in ein großes Schicksal hineingeboren und muss erst lernen, welche Verantwortungen damit einhergehen. Auf einem gefährlichen Wüstenplanet wird er daraufhin in Intrigen und Machtspiele verwickelt, während ebenfalls der Kampf um die wertvolle Ressource Spice tobt.

Dune kündigt sich als Science-Fiction-Epos an

"Nur die, die ihre Angst überwinden, können überleben", schließt Denis Villeneuve seine kurze Einführung in das düstere Dune-Universum ab. Ausreichend Stoff für ein mitreißendes Science-Fiction-Epos sollte folglich gegeben. Dementsprechend untermauerte Villeneuve erst kürzlich sein Vorhaben, Dune definitiv in zwei Teilen ins Kino zu bringen. Alles andere käme für ihn als Regisseur nicht infrage.

Bevor sich Denis Villeneuve dem Großprojekt Dune annahm, wurde die Geschichte schon mehrmals verfilmt. Da wären etwa die zwei Miniserien Dune (2000) und Children of Dune (2003). Am bekanntesten dürfte aber David Lynchs kontroverse Verfilmung aus dem Jahr 1984 sein: Dune - Der Wüstenplanet, der aktuell auch mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video * zur Verfügung steht.

Der Trailer zu David Lynchs-Dune:

Dune - Trailer (Englisch)

Sollte alles nach Plan laufen, dann dürfen wir uns am 17. Dezember 2020 über den Kinostart von Dune freuen. Zudem befindet sich mit Dune: The Sisterhood bereits eine Spin-off-Serie bei HBO Max in der Entwicklung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie gefällt euch das neue Bild von Timothée Chalamet aus Dune?