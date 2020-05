Sci-Fi-Film des Jahres: Neues Dune-Bild zeigt erste große Actionszene

Den Dune-Trailer haben wir zwar noch nicht für euch, dafür gibt es ein neues Bild mit Timothée Chalamet und Josh Browlin aus dem Science-Fiction-Film von Denis Villeneuve zu bestaunen.

Nachdem vor ein paar Wochen der erste Schwung an Bildern zu Denis Villeneuves Neuverfilmung von Dune veröffentlicht wurde, erreicht uns heute via Empire der nächste Einblick in den Science-Fiction-Blockbuster, der auf Frank Herberts gleichnamiger Romanvorlage basiert.

Dune: Neues Bild enthüllt wichtige Actionszene

Auf dem neuen Dune-Bild ist Timothée Chalamet in der Rolle von Paul Atreides zu sehen, der sich auf der Laderampe eines Fluggeräts befindet, während er von Josh Brolins Gurney Halleck festgehalten wird. Als prägender Moment für den jungen Krieger wird die Actionszene umschrieben. Denis Villeneuve erläutert die Bedeutung wie folgt:

Es ist Pauls erster Kontakt mit den Tiefen der Wüste und er ist sehr fasziniert davon. Er verspürt das merkwürdige Gefühl, zu Hause zu sein. Es gibt reichlich Action in diesem spezifischen Moment und es ist eine der Szenen in dem Film, auf die ich besonders stolz bin.

© Warner Bros./Empire Dune

Mit dem neuen Bild kündigen sich außerdem weitere Informationen an, die in der neuen Ausgabe von Empire veröffentlicht werden. Um was es sich dabei genau handelt, wissen wir natürlich noch nicht. Fest steht aber, dass der Trailer zu Dune in Anbetracht des frisch enthüllten Promo-Materials auch nicht mehr allzu weit entfernt sein kann.

Um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, könnt ihr euch hier nochmal den Trailer zu David Lynchs umstrittenen Dune-Verfilmung aus dem Jahr 1984 anschauen. Außerdem haben wir hier jüngst den eindrucksvollen Cast der Neuverfilmung in seiner ganzen Pracht vorgestellt, die in zwei Teilen die große Leinwand erobern soll.

Dune - Trailer (Englisch)

Laut der aktuellen Planung soll Dune am 17. Dezember 2020 in den deutschen Kinos starten. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass Warner Bros. sich von diesem Datum verabschiedet und den Film ins nächste Jahr verschiebt. Über alle weiteren Entwicklungen zum dem Sci-Fi-Großprojekt halten wir euch auf dem Laufenden.

Wie gefällt euch das neue Bild aus Dune mit Timothée Chalamet und Josh Brolin?