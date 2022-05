Sci-Fi-Horror des Jahres: Unendlich verstörender Trailer für Crimes of the Future mit Herr der Ringe-Star

Viggo Mortensen, bekannt als Aragorn aus der Herr der Ringe-Trilogie, taucht demnächst in die Sci-Fi-Horrorwelten von David Cronenberg ein. Wir haben den neuen Trailer zu Crimes of the Future für euch.

Crimes of the Future markiert jetzt schon die aufregendste Kinorückkehr des Jahres. David Cronenberg meldet sich endlich mit einem neuen Film auf der großen Leinwand zurück – und der scheint alles mitzubringen, was einen Cronenberg-Film auszeichnet. Der neue Trailer quillt geradezu vor verstörenden Bildern über.

Die Geschichte des Films entführt in eine Welt, in der die biologische Beschaffenheit der Menschen durch fortschrittliche Technologien verändert werden kann. Viggo Mortensen erfährt das am eigenen Leib. Zwei Dekaden nach seinem Mega-Erfolg mit der Herr der Ringe-Trilogie legt er sich in diesem Albtraum unters Messer.

Der neue Trailer zum Sci-Fi-Horror Crimes of the Future

Crimes Of The Future - Trailer 2 (English) HD

Es ist nicht das erste Mal, dass Mortensen mit Cronenberg zusammenarbeitet. Drei seiner besten Rollen seit dem Ende seines Mittelerde-Abenteuers spielte der Schauspieler unter der Regie von Cronenberg. Auf A History of Violence (2005) folgten Tödliche Versprechen - Eastern Promises (2007) und Eine dunkle Begierde (2011).

Darüber hinaus wartet Crimes of the Future mit zwei tollen Schauspielerinnen auf: Léa Seydoux und Kristen Stewart komplettieren den Hauptcast des Sci-Fi-Horrorfilms. Nachdem Cronenberg zuletzt mehrfach mit Robert Pattinson drehte, wirkt das Casting von Stewart, dem anderen großen Twilight-Star, besonders poetisch.

Sci-Fi-Horror: Wann startet Crimes of the Future im Kino?

Ein deutscher Kinostart für Crimes of the Future steht noch nicht fest. Seine Cannes-Premiere wird der Film zwischen dem 17. und dem 28. Mai 2022 feiern. Hoffen wir, dass er danach schnellstmöglich seinen Weg auf die hiesigen Leinwände findet.

Freut ihr euch auf Crime of the Future?