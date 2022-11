Sci-Fi-Horror-Highlight des Jahres neu bei Amazon: Packender Mix aus Alien-Invasion und Tier-Terror

Ab sofort könnt ihr Jordan Peeles Nope bei Amazon Prime leihen und auf Blu-ray kaufen. Der Mix aus Sci-Fi und Horror begeistert mit großartigen Bildern und einer rätselhaften Story, die sich immer weiter steigert.

Nach seinen Horror-Hits Get Out und Wir ist Jordan Peele dieses Jahr mit Nope ins Kino zurückgekehrt. Diesmal vermischt der Regisseur noch mehr Genres und entfesselt einen packenden Film irgendwo zwischen Western, Horror und Science-Fiction. Bisher gab es Nope digital zum Kaufen bei Amazon Prime, ab sofort könnt ihr den Film auch günstiger leihen. *

Wer sich den Film lieber gleich ins Regal stellen will, kann ab heute auch die Blu-ray von Nope bestellen. * So oder so gehört Nope zu den Highlights des Jahres.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Nope:

Nope - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nope packt mit grandiosen Bildern und einer unvorhersehbaren Story, die sich immer mehr steigert

Als Geschwister kümmern sich OJ (Daniel Kaluuya) und Em (Keke Palmer) um die Pferderanch der Familie, die die Tiere für den Einsatz in Filmproduktionen dressiert. Eines Tages beobachtet OJ ein mysteriöses Objekt im Himmel und die seltsamen Vorkommnisse häufen sich. Nachdem sich die Geschwister sicher sind, dass sie es mit Aliens zu tun haben, wollen sie die außerirdische Bedrohung filmisch festhalten und damit berühmt werden.

Mit Nope hat Jordan Peele für seine Verhältnisse fast schon einen Blockbuster gedreht. Während sich die Story anfangs noch sehr rätselhaft und in gruseligen Sequenzen entfaltet, entwickelt sich der Film immer mehr zum mitreißenden Spektakel. Neben dem tollen Cast trumpft Nope vor allem mit den fantastischen Bildern von Kameramann Hoyte Van Hoytema auf, der zum Beispiel auch mit Christopher Nolan für Interstellar zusammenarbeitete.

Mit Anleihen an den Invasions-Terror von Steven Spielbergs Krieg der Welten und die Tier-Horror-Bedrohung aus Der weiße Hai ist Nope ein spektakulärer Genre-Mix. Daneben erzählt Jordan Peele mit seinem Film auch clever vom Reiz des Spektakels an sich und die gefährlichen Abgründe, die darin lauern.

