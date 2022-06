Sci-Fi-Rückkehr bestätigt bekannten Bösewicht: Das ist die Handlung von Mad Max 5

Zur Mad Max 5-Handlung gibt es eine offizielle Kurfassung. Im Sci-Fi-Blockbuster wird ein beliebter Fiesling des Vorgängers zurückkehren.

Die Dreharbeiten zu Furiosa laufen auf Hochtouren. Das Prequel zu Mad Max: Fury Road soll die Vorgeschichte der furchtlosen Rebellin (im Spin-off: Anya Taylor-Joy) erzählen. Die offizielle Synopsis enthüllt jetzt die Rückkehr eines bekannten Bösewichts. Und deutet eine ebenso bitterböse Rolle an, die womöglich Chris Hemsworth ausfüllen wird.

Furiosa bringt Mad Max-Bösewicht zurück: Spielt Chris Hemsworth einen brutalen Biker?

Cinemablend zitiert die offizielle Kurzform der Story folgendermaßen:

Als die Welt untergeht, fällt Furiosa einer Biker-Horde um den Warlord Dementus in die Hände. Auf ihrem Weg durch die Einöde gelangen sie zur Zitadelle von Immortan Joe. Während die beiden Kriegsherren um die Führung ringen, muss Furiosa viele Prüfungen bestehen. Sie versucht, nach Hause zurückzukehren.

© Warner Bros. Immortan Joe in Mad Max: Fury Road

Das gelingt ihr allerdings erst in Fury Road, als sie mit ihrer Gruppe erneut das "Grüne Land" ihrer Kindheit erreicht. Spannender sind an der Synopsis zwei Dinge. Einerseits bestätigt sie die Rückkehr des gefeierten Bösewichts Immortan Joe (in Fury Road: Hugh Keays-Byrne) in jüngeren Jahren. Und sie führt mit Dementus einen anderen Fiesling ein, dessen Rolle womöglich Hemsworth übernimmt. Es ist die bisher einzige bekannte größere männliche Rolle, die vom Alter in Frage käme.

Wann kommt Mad Max 5 ins Kino?

Ob diese Einschätzung stimmt, muss sich aber erst noch herausstellen. Und dafür ist leider noch etwas mehr Zeit. Furiosa soll am 23. Mai 2024 in den Kinos anlaufen.

