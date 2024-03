Sci-Fi-Sensation auf Disney+: Nur noch 2 Monate bis zur nächsten Ära mit frischgebackenem Time Lord

Disney+ präsentiert schon im Mai dieses Jahres die neue Doctor Who-Staffel mit neuem Hauptdarsteller, neuem Companion und altbekanntem Showrunner.

Das hiesige Disney+ zeigt die brandneue Doctor Who-Staffel ab dem 10. Mai 2024, sogar einen Tag vor der BBC-Premiere in der britischen Heimat der Serie. Dabei handelt es sich technisch gesehen um die 14. Staffel von New Who. Wie man aber am Ankündigungs-Teaser sehen kann, hat man der Zählung einen Reset verpasst, so dass nun wieder von Staffel 1 die Rede ist. Timey-wimey stuff eben.

Doctor Who: Eine Sci-Fi-Institution wird fortgeführt

Der ehemalige Showrunner Russell T. Davies, der Doctor Who 2005 aus der langen Sendepause zurückgeholt hatte, übernahm schon während der letzten paar Specials zur Serie erneut das Ruder. David Tennant kehrte dafür als 10. beziehungsweise 14. Doctor zurück und übergab den Staffelstab feierlich an den 15. Doctor. Gespielt wird die jüngste Inkarnation des Time Lords von Ncuti Gatwa (Sex Education), der jede Menge Energie und Charme in der Rolle mitbringt.

Im Weihnachts-Special The Church on Ruby Road machte der frischgebackene Doctor die Bekanntschaft seiner neuen Begleiterin Ruby Sunday (Millie Gibson), mit der er ab sofort in der TARDIS durch Raum und Zeit düsen wird. Es erwarten sie Abenteuer, Monster und natürlich jede Menge Schurk:innen. Eine davon wird von Dragqueen Jinkx Monsoon gespielt, die ihr aus RuPaul's Drag Race kennen könntet. Eine andere Gegenspielerin namens The Duchess stellt Game of Thrones-Queen Indira Varma dar.

BBC Ncuti Gatwa und Millie Gibson in Doctor Who

Zum weiteren Cast zählen Jemma Redgrave als UNIT-Chefin Kate Stewart, Mindhunter-Star Jonathan Groff in einer Mystery-Rolle aus der Regency-Ära, Bonnie Langford als Ex-Companion Mel Bush, die aus Heartstopper bekannte Yasmin Finney in der Rolle von Donnas Tochter Rose Noble und Michelle Greenidge als Carla Sunday.

Who? Offene Fragen und Mysterien in der neuen Staffel

Seit seiner Rückkehr hat Chefautor RTD bereits einige neue Rätsel etabliert, die zu Spekulationen einladen. The Meep (Miriam Margolyes) meinte zum Beispiel, es würde "dem Boss" vom Doctor berichten. Der Toymaker (Neil Patrick Harris) erwähnte ähnlich ominös jemanden namens The One Who Waits und drohte der Menschheit mit seinen Legionen, die auf dem Weg seien. Ob diese oder der Master, den der Spielzeugschurke in seinem Goldzahn versiegelt hatte, als erstes Ärger machen, wird sich zeigen.

Und dann ist da noch Rubys mysteriöse Nachbarin Mrs. Flood (Anita Dobson), die am Ende der Weihnachtsfolge die vierte Wand durchbrach, um uns als Publikum zu fragen, ob wir noch nie eine TARDIS gesehen hätten. Laut Davies, der mit der Radio Times sprach, werden wir irgendwann mehr über sie erfahren.

Wie viele Folgen wird die neue Doctor Who-Staffel haben?

Die 14. beziehungsweise 1. Staffel von Doctor Who geht im Frühling mit acht Episoden bei Disney+ online. Zum Auftakt der Season gibt es zwei davon auf einmal zu sehen.